İşte yaptırım kapsamına girmeyen Huawei telefonlar (Sıralı tam liste)
Anadolu Ajansı
ABD'nin Çinli küresel teknoloji şirketi Huawei'ye yönelik yaptırımlarının, firmanın satıştaki telefonlarını kapsamadığı bildirildi. İşte yaptırımdan muaf telefonların sıralı tam listesi...
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1Çin merkezli Huawei yetkililerinden alınan bilgiye göre, firmanın bugüne kadar satılmış, satışta olan ve stoklarda bulunan telefonları, ABD ambargosuna dahil değil.
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2Huawei'nin satışta bulunan ve ABD yaptırımları kapsamında olmayan telefon modelleri şunlar...
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3
P30 lite
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4
P30 Pro
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5
P30
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6
Mate 20 Pro
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7
Mate 20 lite
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8
P20 Pro
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9
P20
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10
P20 Lite
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11
Mate 10 lite
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12
Mate 10 Pro
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13
P Smart 2019
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14
P Smart 2018
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15
Y7 2019
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16
Y6 2019
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17
Y5 2019
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18
Y7 2018
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19
Y6 2018
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20Y5 2018
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21
P10 Plus
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22
P10
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23
P10 lite
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24
P9
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25P9 lite (2017)