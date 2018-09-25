İşte yeni iPhone’larla çekilmiş fotoğraflar (Apple’ın CEO’su paylaştı)
ntv.com.tr
Apple'ın 12 Eylül'de tanıttığı yeni amiral gemisi iPhone Xs'in kamera performansını gözler önüne seren fotoğraflar geldi
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Apple’ın yeni amiral gemsi modellerinin kapasitesini gözler önüne seren yeni kareler geldi.
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Paylaşım Apple’ın en yetkili ismi CEO Tim Cook tarafından yapıldı.
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Cook, kişisel Twitter hesabından bu kareleri takipçileri ile paylaştı.
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4İşte iPhone Xs ve Xs Max ile çekilmiş birbirinden muhteşem fotoğraflar...
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