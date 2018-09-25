NTV

İşte yeni iPhone’larla çekilmiş fotoğraflar (Apple’ın CEO’su paylaştı)

ntv.com.tr

Apple'ın 12 Eylül'de tanıttığı yeni amiral gemisi iPhone Xs'in kamera performansını gözler önüne seren fotoğraflar geldi

  • 1

    Apple’ın yeni amiral gemsi modellerinin kapasitesini gözler önüne seren yeni kareler geldi. 

  • 2

    Paylaşım Apple’ın en yetkili ismi CEO Tim Cook tarafından yapıldı. 

  • 3

    Cook, kişisel Twitter hesabından bu kareleri takipçileri ile paylaştı. 

  • 4

    İşte iPhone Xs ve Xs Max ile çekilmiş birbirinden muhteşem fotoğraflar...
  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin