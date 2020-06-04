İşte Elon Musk'ın iş görüşmelerinde sorduğu bilmece

Elon Musk’ın iş görüşmesine gelen adaylara sormayı sevdiği bir bilmece var:
"Dünya’nın yüzeyinde duruyorsun. Bir mil güneye, bir mil batıya, bir mil kuzeye yürüdün ve başladığın noktaya geri dönmüş oldun. Sen neredesin?"
Devlet destekli kurumlar ile rekabet eden özel uzay şirketi SpaceX'te çalışmak pek çok kişinin hayali. Peki SpaceX'te çalışmak için cevaplamanız gereken soruları biliyor musunuz?
İşte SpaceX'in iş başvurularında stajyer ve çalışan adaylarına sorduğu sorular...
1- Kompozit nedir?
2- 32 bitlik bir sistemde bir tamsayının boyutu nedir?
3- Diyelim ki değişkenini 2 olarak belirlediğiniz bir 'Var' değeri olsun. İlk satıra 'var++' yazdığınızda karşınıza ne çıkar? Bir sonraki satıra '++var' yazarsanız ne görürsünüz? 'Var' son değeri ne olur?
4- Null Pointer nedir?
5- Çok büyük, ağır ve çok çok hızlı hareket eden bir nesneyi nasıl güvenli bir şekilde yavaşlatırsın?
6- Bir elektrik kablosunu, yukarıdan düşen keskin ve sivri nesneden korumak için nasıl tasarlarsın?
7- Bir ucundan duvara sabitlenmiş ve yere paralel duran bir kiriş düşün. Kütlesi=m ve uzuluğulu=L şeklinde ifade edilsin. Bu kiriş bir kuvvet uygulayan yüke=w maruz kalırsa, L/4 uzunluğundaki momentum değeri kaç olur?
8- Titreyen bir yüzeye son derece hassas bir malzemeyi nasıl yerleştirirsin?
9- Rakamlardan oluşan bağlantılı bir listedeki bir döngüyü nasıl bulursun?
10- Diziler ve yığınlarla ilgili pek çok veri yapısı bulunuyor. Neden hepsini tek bir kişi yapamıyor?
11- Bir tarafından duvara bağlı kiriş düşün, diğer tarafı serbest olsun. Eğer bir kuvvet uygulanırsa bu kiriş neresinden kırılır ve kıran gücü belirlemek için neye ihtiyacın olur?
12- Bir bakır parçaya dokunan bir nikel parçasına yüksek akım uyguladığında ne olur?
13- Yalnızca 'pop' ve 'push' yöntemlerini kullanarak bir yığını nasıl tersine çevrirsin?
14- Sıvı yakıtlı itici roket motoru için gereken, hızlı bir yakıt doldurma sisteminde kullanılacak borunun tasarım sürecini açıkla. Akışkan basıncı hesaplamaları ve yapısal hususlar için eldeki en uygun denklemleri kullandığından emin ol.
15- Uzaydaki herhangi bir şeyin sıcaklığını nasıl ayarlarsın? Ana sınırlayıcı faktör nedir?