İşte Huawei krizinin Google'a maliyeti
ntv.com.tr
Son dönemde teknoloji dünyası Google ve Huawei arasında yaşananları konuşuyor. Peki bu krizin Google'a maliyeti ne olacak?
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ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz haftalarda ABD merkezli şirketlerinin "ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ürünleri almasını engelleyen kararnameyi imzalamasının ardından Google, dün Çin merkezli Huawei ile işbirliğini sınırlandırdı.
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Daha sonra ise ABD Ticaret Bakanlığı, kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı.
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Söz konusu karar Huawei'nin mevcut akıllı telefonlarının ve tabletlerinin güncellenmesi için gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor. Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak.
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Kuşkusuz karar Huawei'yi ciddi oranda etkileyecek. Peki Google'ın bu krizden kaybı ne olacak?
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Nomura Instinet tarafından yayımlanan rapora göre Google'ın Huawei'nin Android lisansını askıya alması, teknoloji devine 425 milyon dolar gelir kaybına mal olacak.
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Zira Google, uygulama marketi Play Store üzerinden yalnızca 2018 yılında 7 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelirin 388 milyon dolarını Huawei akıllı telefonlar oluşturuyordu.
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HUAWEI KENDİ İŞLETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİREBİLİRSE NE OLUR?
Google için en kötü senaryo ise Huawei'in başarılı bir şekilde kendi işletim sistemini oluşturabilmesi.
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Huawei bir süredir tıpkı Apple gibi kendi işletim sistemine sahip olabilmek için ciddi mesai harcıyordu.
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Huawei CEO'su Richard Yu geçtiğimiz yıl Alman Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada Google ekosisteminde yer almayı tercih etmelerine rağmen B planı olarak kendi işletim sistemleri üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.
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Bugün ise İngiliz basınından konu ile ilgili çok konuşulacak bir iddia geldi. Söz konusu haberlere göre, Huawei CEO'su Yu Chengdong, kendi çevresine şirketin kendi işletim sistemini birkaç ay içinde hazır hale getireceği bilgisini verdi.
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Yine hala iddia boyutunda olan bilgilere göre, söz konusu işletim sistemi tüm Android uygulamaları ile uyumlu olacak.
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TÜM ÇİNLİ ÜRETİCİLER ANDROID'DEN AYRILIRSA NE OLUR?
Kuşkusuz bugünden Huawei kullanıcılarının yeni işletim sistemi ile devam mı edeceği yoksa Android işletim sistemine sahip başka markalara mı yöneleceğini kestirebilmek hayli güç.
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Ancak iddia edildiği gibi Huawei bu yıl içerisinde kendi işletim sistemini kullanıma sunabilirse ve kullanıcılarını büyük ölçüde koruyabilirse bu Google’ın yeni ve güçlü bir rakibinin doğması anlamını taşıyacak.
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Başka bir deyişle iOS ve Android olarak ikiye ayrılan ve Android’in liderlik koltuğunda oturduğu sektöre güçlü bir rakip girecek.
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15Google'ın Android kararının Huawei ile mi sınırlı kalacağı yoksa OPPO, Xiaomi ve Meizu gibi diğer Çin merkezli markaları kapsayıp kapsamayacağı da henüz bilinmiyor.