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İşte Netflix'in en iyi 10 filmi

Online dizi ve film platformu Netflix'in en beğenilen 10 yapımı belli oldu. İşte PC Mag'in derlediği Netflix'in en iyi 10 filmi...

  • 1

    First They Killed My Father 

  • 2

    The Meyerowitz Stories 

  • 3

    Tallulah 

  • 4

    Beasts of No Nation 

  • 5

    The Fundamentals of Caring 

  • 6

    Mudbound 

  • 7

    I Don't Feel at Home in This World Anymore 

  • 8

    Okja 

  • 9

    Bird Box 

  • 10

    Roma
  • 11

    İŞTE NETFLİX'İN EN UCUZ OLDUĞU ÜLKELER (LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR)

    İŞTE NETFLİX'İN EN UCUZ OLDUĞU ÜLKELER (LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR)
    Türkiye'de en çok kullanılan online içerik platformlardan biri olan Netflix, geçtiğimiz haftalarda abonelik ücretlerine zam yaptı. Bu kapsamda Türkiye dahil 20 Avrupa ülkesinde fiyatlar değişti.
  • 12

    Türkiye’de 15.99 TL olan temel aylık üyelik paketinin fiyatı 17.99 TL, 27.99 TL olan standart aylık üyelik paketinin fiyatı 29.99 TL ve 39.99 TL olan özel aylık üyelik paketinin fiyatı 41.99 TL oldu.
  • 13

    Yeni fiyatlar 20 Haziran Perşembe günü (bugün) itibarıyla geçerli olacak. Peki zam sonrası zam sonrası en pahalı ve en ucuz Netflix'e ev sahipliği yapan ülkeler değişti mi?
  • 14

    İşte Netflix'in aylık abonelik ücretlerinin en yüksek ve düşük olduğu ülkeler...
  • 15

    İspanya: 9 dolar 

  • 16

    İtalya: 9 dolar 

  • 17

    Fransa: 9 dolar 

  • 18

    Almanya: 9 dolar 

  • 19

    ABD: 8.99 dolar 

  • 20

    Rusya: 8.97 dolar 

  • 21

    Güney Kore: 8.2 dolar 

  • 22

    İngiltere: 7.62 dolar 

  • 23

    Kanada: 7.57 dolar 

  • 24

    Japonya: 7.42 dolar 

  • 25

    Hindistan: 7.19 dolar 

  • 26

    Avustralya: 6.92 dolar 

  • 27

    Brezilya: 5.70 dolar 

  • 28

    Arjantin: 3.46 dolar 

  • 29

    Türkiye: 3.11 dolar
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