İsteseler konuşabilirler: Maymunlar dil için gerekli altyapıya sahip!

PLOS Biology dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, büyük maymunların dilin temeli olan özne-nesne ayrımını yapabildiğini ortaya koydu. Araştırmada şempanzeler, goriller ve orangutanların yanı sıra insanlar ve bebekler üzerinde testler yapıldı.

İsteseler konuşabilirler: Maymunlar dil için gerekli altyapıya sahip! - 1

Bilim dünyasını şaşırtan yeni bir keşif, büyük maymunların dilin temelini oluşturan bilişsel mekanizmalara sahip olduğunu ortaya koydu.

 Araştırmada şempanzeler, goriller ve orangutanların yanı sıra insanlar ve bebekler üzerinde testler yapıldı.  

TEKNOLOJİ HABERLERİ

İsteseler konuşabilirler: Maymunlar dil için gerekli altyapıya sahip! - 2

İNSANLARA BENZER TEPKİLER

Araştırmacılar, 14 insan, 5 şempanze, 2 goril ve 2 orangutana kısa videolar izlettirdi.

Sonuçlara göre, maymunlar ve yetişkin insanlar büyük ölçüde özne-nesne ilişkisine odaklandı. Özellikle yiyecek içeren videolarda maymunların dikkati özne üzerinde yoğunlaştı. Bu durum, büyük maymunların eylemi gerçekleştiren ile maruz kalan arasındaki farkı anladığını gösteriyor.

İsteseler konuşabilirler: Maymunlar dil için gerekli altyapıya sahip! - 3

DİLİN EVRİMİ VE BEYİN KAPASİTESİ

Uzmanlar, bu bilişsel yeteneğin dilin ortaya çıkmasından önce geliştiğini düşünüyor. İsviçre'nin Neuchâtel Üniversitesi'nden araştırmanın başyazarı Vanessa Wilson, dilin sosyal bilişle ilişkili olabileceğini belirterek, insanların toplumsal işbirliği ihtiyacının dilin gelişimini tetiklemiş olabileceğini ifade ediyor.

İsteseler konuşabilirler: Maymunlar dil için gerekli altyapıya sahip! - 4

NEDEN KARMAŞIK BİR DİL GELİŞTİRMEDİLER?

Maymunların dil geliştirmemesinin ardındaki neden hala belirsiz. Araştırmacılara göre, bu durum yeterli "motivasyon" veya "kaynak" eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca, maymunların beyin kapasitelerinin dil oluşumunu destekleyecek kadar büyük olup olmadığı da tartışılıyor.

İsteseler konuşabilirler: Maymunlar dil için gerekli altyapıya sahip! - 5

Wilson, “İnsan iletişimi ile diğer türlerin iletişimi arasındaki farkın nitelikten ziyade seviyeyle alakalı olduğunu keşfediyoruz” diyor. Bu bulgular, insanların sanıldığı kadar benzersiz olmayabileceğini ve hayvanların iletişim biçimlerinin daha derin anlaşılması gerektiğini ortaya koyuyor.

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