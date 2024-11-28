İsteseler konuşabilirler: Maymunlar dil için gerekli altyapıya sahip!
PLOS Biology dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, büyük maymunların dilin temeli olan özne-nesne ayrımını yapabildiğini ortaya koydu. Araştırmada şempanzeler, goriller ve orangutanların yanı sıra insanlar ve bebekler üzerinde testler yapıldı.
Bilim dünyasını şaşırtan yeni bir keşif, büyük maymunların dilin temelini oluşturan bilişsel mekanizmalara sahip olduğunu ortaya koydu.
Araştırmada şempanzeler, goriller ve orangutanların yanı sıra insanlar ve bebekler üzerinde testler yapıldı.