İsteseler konuşabilirler: Maymunlar dil için gerekli altyapıya sahip!

NEDEN KARMAŞIK BİR DİL GELİŞTİRMEDİLER?

Maymunların dil geliştirmemesinin ardındaki neden hala belirsiz. Araştırmacılara göre, bu durum yeterli "motivasyon" veya "kaynak" eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca, maymunların beyin kapasitelerinin dil oluşumunu destekleyecek kadar büyük olup olmadığı da tartışılıyor.