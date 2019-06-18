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İşte YouTuber'ların bir ayda kazandığı para

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor. Fitness kanallarını mercek altına alan Golf Support bu kanalların gelirlerini sıraladığı bir liste yayınladı.

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    Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor.
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    'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor.
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    Fitness kanallarını mercek altına alan Golf Support isimli site, dünya çapında yayın yapan bu kanalların gelirlerini sıraladığı bir liste yayınladı.
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    EN POPÜLER YOUTUBER'LAR BELLİ OLDU

    EN POPÜLER YOUTUBER'LAR BELLİ OLDU
    Peki en popüler YouTuber’lar kim? İşte dünya genelinde en çok aboneye sahip olan isimler...
  • 5

    23. DanTDM — 21.6 milyon abone

  • 6

    22. Shane Dawson — 21.8 milyon abone

  • 7

    21. Ninja — 22.1 milyon abone

  • 8

    20. JackSepticEye — 22.2 milyon abone

  • 9

    19. Yuya — 23.8 milyon abone

  • 10

    18. RezendeEvil — 23.9 milyon abone

  • 11

    17. Markiplier — 23.9 milyon abone

  • 12

    16. Luisito Comunica — 24.3 milyon abone

  • 13

    15. Smosh — 24.5 milyon abone

  • 14

    14. VanossGaming — 24.6 milyon abone

  • 15

    13. Luccas Neto — 24.9 milyon abone

  • 16

    12. Voce Sabia? — 25.6 milyon abone

  • 17

    11. Like Nastya Vlog — 27.5 milyon abone

  • 18

    10. Vegetta777 — 26.8 milyon abone

  • 19

    9. Kids Diana Show — 29.3 milyon abone

  • 20

    8. Felipe Neto — 33.0 milyon abone

  • 21

    7. Fernanfloo — 33.1 milyon abone

  • 22

    6. El Rubius — 34.9 milyon abone

  • 23

    5. JuegaGerman — 35.2 milyon abone

  • 24

    4. Whinderssonnunes — 35.9 milyon abone

  • 25

    3. Badabun — 40.3 milyon abone

  • 26

    2. Dude Perfect — 42.9 milyon abone

  • 27

    1. PewDiePie — 96.6 milyon abone
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