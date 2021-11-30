İstifa eden Twitter eski CEO’su Jack Dorsey: İki şirketle ilgileniyordu, kripto paralara takıntılıydı

Haberler - ntv.com.tr 30.11.2021 - 12:24 | Son Güncelleme : 30.11.2021 - 12:30
2006 yılında kurulan sosyal medya uygulaması Twitter’ın kurucularından ve geçtiğimiz güne kadar CEO olarak görev yapan Jack Dorsey, istifa etti.
Teknoloji dünyasında son derece ciddi ve idealist, teknolojinin küresel barış ve refah getirebileceğine tutkuyla inanan biri olarak tanınan Dorsey, ‘gerçek bir teknoloji vizyoneri’ olarak tanımlanıyor.
Twitter’dan 2009 yılında ayrılarak dijital ödeme şirketi Square'i kurarak başarı elde eden Dorsey, 2015 yılında Twitter'a geri dönerken, geçtiğimiz güne kadar iki şirketi beraber yönetmesi nedeniyle büyük eleştiri alıyordu.
Dijital ödeme şirketi Square, halihazırda yaklaşık 100 milyon dolar değere ulaştı.
Geçtiğimiz yıl, büyük bir Twitter yatırımcısı olan Elliott Management, Dorsey’i iki şirket arasında tercih yapmaya çağırırken, zamanını yalnızca Twitter'da geçiren bir CEO istediklerini belirtmişti.
Uzmanlar ise geçtiğimiz gün Dorsey’in istifası sonrası Twitter hisselerinin düşmemesini, yatırım şirketinin çağrısına bağlıyor.
Google veya Facebook gibi büyük teknoloji şirketleri ile kıyaslandığında Twitter çok daha küçük bir şirket olarak öne çıkarken, yatırımcılar, Dorsey'in şirketin büyüme hedefine odaklanmadığını ve daha fazla para kazanabileceklerini belirtiyor.
Dorsey, platformun oluşturulmasına yardımcı olan ancak daha sonra para kazanmaya odaklanmayan bir uzman olarak görülürken, birçok kişi tarafından Twitter'ın istenen düzeyde büyümemesinin nedeni olarak gösteriliyordu.
Jack Dorsey geçtiğimiz dönemde Twitter’ı daha da büyütmek için ‘2023 yılında siteye 315 milyon ücretli abone kazandırarak gelirleri iki katlamak’ olarak açıklarken, bu hedefin pandemide eklenen abone sayısı ile gerçekleşebilir ve yeni CEO Parag Agrawal tarafından devralınacak bir hedef olduğu görülüyor.
Hint asıllı Agrawal, yetkin ve saygın bir baş teknoloji görevlisi olmak için kademeli olarak şirkette yükselirken, çevresinde güvenilir biri olarak tanınıyor.
Jack Dorsey, özellikle son dönemde kripto para birimlerine ve özellikle Bitcoin'e takıntılı hale gelmekle eleştiriliyordu.
Bu ‘takıntı’ sonrasında kısa süre önce, şirketin dijital varlıkları ve merkezi olmayan uygulamaları benimseme yolları ile ilgilenen özel bir kripto ekibi kurmuştu.
Geçtiğimiz gün gönderdiği veda e-postası ile Dorsey, kurdukları şirketlerde çok uzun süre kalan kuruculara yönelik bir ibareye yer verdi.
Dorsey, "Bir şirketin 'kurucu liderliğinde' olmasının önemi hakkında çok fazla konuşma var. Sonuç olarak, bunun ciddi şekilde sınırlayıcı ve bir başarısızlık noktası olduğuna inanıyorum" diye yazdı.
Bu açıklamanın hedefinin Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg olduğu belirtilirken, Elon Musk'ın ise Tesla'nın patronu olmaktan hoşlanmadığını açıkça söyleyerek Dorsey ile aynı fikirde olduğu vurgulandı.
Jack Dorsey’in istifasının ardından dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinin kurucularının CEO’luk görevlerini bırakmaları akıllara geldi.
Microsfot’un kurucusu Bill Gates, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Google’ın kurucuları Sergey Brin ve Larry Page, Apple’ın kurucusu ve ölümünden 5 hafta önceye kadar CEO’luk görevini sürdüren Steve Jobs, Dorsey’den önce büyük teknoloji şirketlerindeki görevlerinden ayrılmıştı.
2006 : Twitter’ın ilk gönderisini yazdı: "twttr'mi kuruyorum".
2008 : Yönetim kurulu Dorsey'i görevden aldıktan sonra kurucu ortak Evan Williams CEO olarak devraldı. Dorsey başkan rolünü üstlendi.
2013 : Twitter 31 milyar dolarlık değerlemeyle halka açıldı.
2015 : Dick Costolo istifa ettikten sonra Dorsey CEO olarak geri döndü.
2017 : Son gününde olan bir Twitter çalışanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını devre dışı bıraktı, 11 dakika sonra geri aldı.
2018 : Twitter, tweetlerin karakter sınırını 140'tan 280'e çıkardı ve kullanıcılardan toplu olarak tepki geldi.
2020 : Aktivist hedge fonu Elliott Management, Dorsey'in CEO olarak görevden alınması da dahil olmak üzere değişiklikler için baskı yaptı.
2020 : Twitter, Dorsey'nin CEO olarak kalmasına izin vermek için Elliott ile üç yeni direktör eklemek için bir anlaşmaya vardı.
2021 : Capitol'deki ayaklanmaların ardından Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı ve şirket, şiddeti daha fazla kışkırtma riskini öne sürdü.
2021: Twitter, Şubat ayında 2023'ün sonuna kadar yıllık en az 7,5 milyar dolar gelir ve 315 milyon günlük aktif veya reklam gören kullanıcıya ulaşma planlarını açıkladı.
2021 : Mart ayında Dorsey, bir tür benzersiz dijital varlık olan takas edilemez bir token (NFT) olarak ilk tweet'ini 2,9 milyon doların üzerinde fiyata sattı.
2021 : Eski ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz ayında Twitter, Facebook Inc ve Google'a ve CEO'larına karşı, görüşleri hukuka aykırı bir şekilde susturdukları iddiasıyla dava açtı.
2021 : Şirket, 2021’in 3’üncü çeyrek sonu itibarıyla 211 milyon günlük ortalama para kazanılabilir aktif kullanıcıya sahip olduğunu söyledi.
2021 : Forbes, Jack Dorsey'in net servetinin 29 Kasım itibarıyla 11,8 milyar dolar olduğunu duyurdu.