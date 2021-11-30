İstifa eden Twitter eski CEO’su Jack Dorsey: İki şirketle ilgileniyordu, kripto paralara takıntılıydı

PARA KAZANMAYA ODAKLANMAMIŞTI

Google veya Facebook gibi büyük teknoloji şirketleri ile kıyaslandığında Twitter çok daha küçük bir şirket olarak öne çıkarken, yatırımcılar, Dorsey'in şirketin büyüme hedefine odaklanmadığını ve daha fazla para kazanabileceklerini belirtiyor.

Dorsey, platformun oluşturulmasına yardımcı olan ancak daha sonra para kazanmaya odaklanmayan bir uzman olarak görülürken, birçok kişi tarafından Twitter'ın istenen düzeyde büyümemesinin nedeni olarak gösteriliyordu.