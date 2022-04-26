Jackal İngiltere yolcusu: Yerli İHA'da ilk ihracat

Murat Islıoğlu ise 4 aylık bir süreçte bu başarıya ulaşmanın kolay olmadığına işaret ederek, İHA'nın Avrupa ülkesine satılmasının önemli olduğunu söyledi.



İngiltere'ye 5 "Jackal" ihraç etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Islıoğlu, şöyle devam etti:



"Jackal, havacılık sektörüne kargo ve lojistik taşımacılığı için tasarlanmış. Neticede bu bir hava aracı, maksadı bu olsa da ihtiyaç halinde yazılım ve donanım tamamen bizim şirketimize ait. Bununla ilgili ihtiyaç duyulacak her alanda bunu geliştirebilecek ve servis edebilecek bir noktadayız. Aynı zamanda bir drone pilot okuluyuz. Maksadımız üretmiş olduğumuz bu uçakla yeni yetiştirdiğimiz pilotları bir araya getirip yurt dışına bir konsept olarak ihraç etmek."



Islıoğlu, İngiltere'nin Jackal'ı akıllı ilaç ya da pahalı ilaçların hastaneler arasında taşınması, yine kargo kullanımı için seçtiğini ifade ederek, ürettikleri İHA'nın pilot açısından eğitilmesi ve öğretilmesinin kolay olduğunu sözlerine ekledi.