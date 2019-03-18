James Bond tarihinde bir ilk (Otomobil tercihinde radikal değişiklik)
ntv.com.tr
Yılların eskitemediği İngiliz ajan James Bond serisinde ilk gerçekleşebilir.
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James Bond serisine 25. filmle veda edecek Daniel Craig'in onacağı son Bond filmi serinin tarihinde bir ilke sahne olacak.
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Zira casusluk maceralarının yanında ev sahipliği yaptığı son model otomobillerle de çok konuşan Bond'a bu filmde ilk defa elektrikli bir model eşlik edebilir.
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İngiliz The Sun gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, 007'nin yeni otomobili Aston Martin RapideE olacak.
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İşte İngiliz lüks ve spor otomobil üreticisi Aston Martin tarihinde ilk kez üretimini yaptığı elektrikli Rapide E modelinin özellikleri...
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Rapide E, 602 beygir güç üretme kapasitesine sahip.
800V’luk ve 65 kW-saat kapasiteli motor, 250 km/s’lik maksimum hız değerine ulaşabilecek.
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0-100 kilometreye 4 saniyede çıkabilen Rapide E, tam şarj ile 322 kilometre yol kat edebiliyor.
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950 Nm tork üretebilen çift elektrikli motor, elektrikli bataryasının azalması durumunda bile tam kapasite gibi performans sağlayabiliyor.
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Rapide E, 400V’luk ve 50 kW’lık bir şarj ile 1 saat içerisinde bataryalarını tamamen doldurabiliyor.
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Eğer şarj işlemi 800V ve 100 kW-saat’lik bir istasyon ile yapılırsa da araç 500 km’lik menzil değerine 1 saat içerisinde kavuşuyor.
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10Rapide E’nin 2019 sonlarına doğru satışa çıkması planlanıyor.