James Webb Teleskobu, Messier 51'in görüntülerini paylaştı: Evrende yeni keşiflere yol açacak
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen Messier 51 (M51) adlı girdap galaksinin yeni görüntülerini paylaştı. Araştırmacılar, Dünya'dan 23 milyon ışık yılı uzakta bulunan galaksinin görüntülerde daha önce bilinmeyen özelliklerinin ortaya çıkmasının, yeni keşiflere yol açacağını açıkladı.
James Webb Uzay Teleskobu, M51 galaksisinin son derece ayrıntılı görüntülerini yakalamak için iki güçlü kızılötesi cihaz kullandı. Bu görüntüler, galaksiler arası toz ve gaz bulutlarının derinliklerine inerek evrenin daha net bir resmini sundu.