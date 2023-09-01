James Webb Teleskobu, Messier 51'in görüntülerini paylaştı: Evrende yeni keşiflere yol açacak

MESSIER 51 HAKKINDA

Adı ve Katalog Numarası: Messier 51, Charles Messier tarafından 1773 yılında keşfedilen ve M51 olarak katalog numarasıyla kaydedilen bir gökada olarak bilinir.

Konumu: Messier 51, Büyük Ayı takımyıldızı (Ursa Major) yıldızlarının yakınında yer alır. Bu nedenle kuzey yarım kürede gözlemlenmesi daha kolaydır.