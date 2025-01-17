James Webb Teleskobu'ndan yeni keşif: 350 yıl önce patlayan süpernova

Webb Teleskobu'nun NIRCam (Yakın Kızılötesi Kamera) ile çekilen görüntüler, toz ve gaz bulutlarının daha önce bilinmeyen karmaşık yapısını gözler önüne serdi. Bilim insanları, bu verilerin yıldızlararası manyetik alanlar ve galaksilerdeki toz dinamikleri hakkında yeni bilgiler sağlayacağını düşünüyor.

Araştırmaya katılan Dr. Armin Rest, "Bu çalışma, tıpkı bir tıbbi tomografi taraması gibi, uzaydaki yapıları üç boyutlu olarak anlamamıza yardımcı olacak" şeklinde açıklama yaptı.