James Webb Teleskobu'ndan yeni keşif: 350 yıl önce patlayan süpernova
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, 350 yıl önce meydana gelen bir süpernovanın ışık yankısını görüntüleyerek uzaydaki gaz ve toz bulutlarının detaylı üç boyutlu haritasını çıkardı. Bu yeni gözlemler, bilim insanlarının yıldızlararası ortamın yapısını daha iyi anlamayı hedeflemesine olanak tanıdı.
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, 350 yıl önce gerçekleşen bir süpernovanın ışık yankısını inceleyerek, uzaydaki gaz ve toz bulutlarının üç boyutlu yapısını ortaya koydu ve yıldızlararası ortamın daha önce keşfedilmeyen detaylarını gün yüzüne çıkardı.