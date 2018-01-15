James Webb Uzay Teleskobu kritik testi geçti
ntv.com.tr
NASA Hubble uzay teleskobunun halefi olan NASA'dan yapılan açıklamaya göre, James Webb kritik testi başarı ile geçti.
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James Webb Uzay Teleskobu'nun göreve başlaması için geri sayım sürüyor.
NASA'nın bir süredir yoğun mesai harcadığı uzay teleskobunun Güneş koruyucusu testleri başarı ile geçti.
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2021'de göreve başlaması planlanan James Webb ile daha önce gözlemlenemeyen, evrenin uzak köşelerinden görüntüler elde edilecek.
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Uzay teleskobu evrende ışıyan ilk yıldızların parıltısını görmek için son teknoloji aygıtlardan ve devasa bir aynadan faydalanacak.
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James Webb keşfedilen yeni gezegenlerin birçoğunun atmosferinin yaşam için uygun olup olmadıklarını analiz etme kabiliyetine de sahip olacak.
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James Webb Hubble'ın aksine Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzakta Güneş'in etrafındaki yörüngesinde dönecek.
Dolayısyla uzay teleskobu bu testi geçemeseydi projenin ertelenmesi bile gündeme gelecekti.
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62,4 metre genişliğindeki aynaya sahip Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana Dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.
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7İşte emekli edilmeye hazırlanılan Hubble'ın objektifine yansıyan en çarpıcı kareler...
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