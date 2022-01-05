James Webb Uzay Teleskobu'nun Güneş kalkanı tamamen açıldı

NASA'nın Uzay'daki yaşamı tespit etmek için fırlattığı 10 milyar dolarlık James Webb teleskopunun Güneş kalkanları tamamen açıldı.

Haberler - ntv.com.tr 05.01.2022 - 07:49

James Webb Uzay Teleskobu'nun Güneş kalkanı tamamen açıldı - 1

ABD Havacılık ve Ajansının, James Webb Uzay Teleskobu'nun tenis kortu büyüklüğündeki Güneş kalkanının tamamen açıldığını bildirdi.

James Webb Uzay Teleskobu'nun Güneş kalkanı tamamen açıldı - 2

Tam 21 metre uzunluğundaki uçurtma şeklindeki aparat, bir şemsiye görevi görerek teleskobun aletlerinin gölgede tutulmasını sağlıyor.

Bu şekilde, uzak noktalardan gelen zayıf kızılötesi sinyaller algılanabiliyor.

James Webb Uzay Teleskobu'nun Güneş kalkanı tamamen açıldı - 3

Güneş kalkanındaki toplam 5 katman, iki gün boyunca teker teker açıldı. Katmanlar, birlikte çalışarak 1 milyon SPF (Güneş'ten koruma faktörü) sağlıyor.

DÜNYA DIŞI YAŞAMIN PEŞİNDE

James Webb, gözlem süresinin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturacak olan iki temel bilimsel misyona sahip.

James Webb Uzay Teleskobu'nun Güneş kalkanı tamamen açıldı - 4

İlk olarak Büyük Patlama'dan sadece birkaç yüz milyon yıl sonrasına bakılacak ve kozmik tarihin erken evreleri keşfedilecek.

İlk yıldızların ve galaksilerin nasıl oluştuğu ve zaman içinde nasıl geliştikleri gözlenecek.

James Webb Uzay Teleskobu'nun Güneş kalkanı tamamen açıldı - 5

İkinci büyük hedef, Güneş sistemi dışındaki gezegenler anlamına gelen ötegezegenlerin keşfi. Ayrıca, bu gezegenlerin atmosferlerini incelenecek yaşam potansiyeli de araştırılacak.

James Webb Uzay Teleskobu'nun Güneş kalkanı tamamen açıldı - 6

James Webb ile daha önce gözlemlenemeyen, evrenin uzak köşelerinden görüntüler elde edilecek.

Zira James Webb Teleskobu, sahip olduğu ileri optik donanımlar sayesinde evrenin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce oluşumuna sebep olan "Büyük Patlama"den (Big Bang) 200 milyon yıl sonraki halini inceleyebilecek.

James Webb Uzay Teleskobu'nun Güneş kalkanı tamamen açıldı - 7

Uzay teleskobu evrende ışıyan ilk yıldızların parıltısını görmek için son teknoloji aygıtlardan ve devasa bir aynadan faydalanacak.

James Webb keşfedilen yeni gezegenlerin birçoğunun atmosferinin yaşam için uygun olup olmadıklarını analiz etme kabiliyetine de sahip olacak.

James Webb Uzay Teleskobu'nun Güneş kalkanı tamamen açıldı - 8

James Webb Hubble'ın aksine Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzakta Güneş'in etrafındaki yörüngesinde dönecek.

2,4 metre genişliğindeki aynaya sahip Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana Dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

James Webb Uzay Teleskobu'nun Güneş kalkanı tamamen açıldı - 9

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