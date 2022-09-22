James Webb'ten 33 yıl sonra bir ilk: Neptün'ün halkaları net bir şekilde görüntülendi

James Webb uzay teleskobu, Neptün gezegeninin oldukça detaylı bir görüntüsünü yakaladı. Gökbilimciler, Güneş Sistemi’nin en uzağındal, gezegeni bu kadar net bir şekilde en son 1989'da NASA’nın Voyager 2 adlı aracıyla görüntülemişti.
Avrupa Uzay Ajansı'nda (ESA) kıdemli danışman olan Mark McCaughrean, Webb'in benzeri görülmemiş kızılötesi görüntüleme yeteneğinin Neptün'ün atmosferine yeni bir bakış açısı sağladığını söyledi.
James Webb teleskobu projesinde 20 yılı aşkın süredir çalışan McCaughrean, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "James Web’in kızılötesi ışınları, gezegenin parıltısını ve tozlu arka planını ortadan kaldırdı. Böylelikle, gezegenin atmosferik bileşimini artık inceleyebiliriz” dedi.
Diğer taraftan bilim insanları, Neptün Dünya’dan son derece uzak olduğu Güneş etrafındaki yörüngesini 164 yılda tamamladığından, bilim insanları Neptün’ün Kuzey Kutbu’na bakmayı daha önce başaramamışlardı. Ancak, James Webb’ten gelen görüntü araştırmacılara bu olanağı tanıttı.
Bunun yanı sıra, James Webbi Neptün'ün bilinen 14 uydusundan yedisini de tespit etti. Fotoğrafta, Neptün üzerinde görülen ve parlak dikenli bir yıldız gibi görünün cismin ise Neptün'ün uydusu Triton olduğu belirtildi.
Cüce gezegen Plüton'dan daha büyük olan Triton, ışığı yansıtan buzla kaplı olduğu için Neptün'den daha parlak görünüyor. McCaughrean, ayrıca Neptün'ün "üzerine düşen ışığın çoğunu emdiğini" söyledi.
Bugüne kadarki en gelişmiş uzay teleskobu olan James Webb, NASA, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı için faaliyet yürütüyor.
Teleskop daha önce de Jüpiter ve Phantom Galaksisi'nin en net fotoğraflarını çekmişti.