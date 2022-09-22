James Webb'ten 33 yıl sonra bir ilk: Neptün'ün halkaları net bir şekilde görüntülendi

NEPTÜN'ÜN UYDUSU DA GÖRÜNTÜLERDE YER ALDI

Bunun yanı sıra, James Webbi Neptün'ün bilinen 14 uydusundan yedisini de tespit etti. Fotoğrafta, Neptün üzerinde görülen ve parlak dikenli bir yıldız gibi görünün cismin ise Neptün'ün uydusu Triton olduğu belirtildi.