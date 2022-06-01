Japonya'da 100 kilogram yük taşıyabilen keçi şeklinde robot tasarlandı

Diğer taraftan, dünya çapında bir motosiklet şirketi olarak tanınan Kawasaki, 2017 yılında insansı robotlar üretmeye başladı ve iki ayaklı robotlarının karşılaştığı bir dengeleme sorununa çözüm olarak geçen yıl dört ayaklı bir prototip geliştirmeye karar verdi.