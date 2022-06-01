Japonya'da 100 kilogram yük taşıyabilen keçi şeklinde robot tasarlandı

Japonya merkezli ünlü motosiklet üreticisi Kawasaki, dağ keçilerinden esinlenerek BEX adlı bir robot tasarladı. 100 kilograma kadar yük taşıyabilen robotun özellikle nüfusun giderek yaşlanması nedeniyle ortaya çıkan işçi bulma sorununa çözüm olması hedefleniyor.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 01.06.2022 - 15:51 | Son Güncelleme : 01.06.2022 - 15:57

Japonya'da 100 kilogram yük taşıyabilen keçi şeklinde robot tasarlandı - 1

merkezli  Kawasaki Heavy Industries, yaşlanan nüfusun işgücü sorununa yardımcı olmak için ilk dört ayaklı robotunu geliştirdi.

VİDEOYU İZLE: 100 KG YÜKÜ RAHATÇA TAŞIYABİLİYOR

Japonya'da 100 kilogram yük taşıyabilen keçi şeklinde robot tasarlandı - 2

Dağ keçisinden ilham alınarak tasarlanan  “BEX” adlı robot, kıvrık büyük boynuzlarıyla dikkat çekiyor. Engebeli arazilerde dört ayak üzerinde yürüyebiliyor ve karnınına saklanan tekerlekleri kullanarak daha pürüzsüz yüzeylerde hızla hareket edebiliyor.

Japonya'da 100 kilogram yük taşıyabilen keçi şeklinde robot tasarlandı - 3

Şirket, 100 kilograma kadar yük taşıyabilen ve pille çalışan BEX'in bağımsız olarak veya uzaktan kumandayla hareket edebileceğini duyurdu.

Japonya'da 100 kilogram yük taşıyabilen keçi şeklinde robot tasarlandı - 4

Diğer taraftan, dünya çapında bir motosiklet şirketi olarak tanınan Kawasaki, 2017 yılında insansı robotlar üretmeye başladı ve iki ayaklı robotlarının karşılaştığı bir dengeleme sorununa çözüm olarak geçen yıl dört ayaklı bir prototip geliştirmeye karar verdi.

Japonya'da 100 kilogram yük taşıyabilen keçi şeklinde robot tasarlandı - 5

YAŞLILARA YARDIM EDECEK VE İŞ GÜCÜ SORUNUNA ÇÖZÜM OLACAK

BEX’in özellikle kırsal kesimlerdeki işleri yapmak üzere tasarlandığı ve yaşlılara yardımcı olmasının amaçlandığı vurgulandı.

Japonya'da 100 kilogram yük taşıyabilen keçi şeklinde robot tasarlandı - 6

Kawasaki Heavy Industries'in Robot İş Bölümü Yönetim Kurulu Başkanı Noboru Takagi, “Yaşlanan bir toplumda, ağır yük taşımak zorunda kalan yaşlı insanlara yardımcı olabilir. Örneğin, çiftçilik veya ormancılık endüstrilerini destekleyebilir” dedi.

Japonya'da 100 kilogram yük taşıyabilen keçi şeklinde robot tasarlandı - 7

Öte yandan şirket, bu yıl BEX'i test etmeye devam edecek ve 2023'te robotu ticari olarak satışa sunacak.

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