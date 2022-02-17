Japon bilim insanları çocuk robot geliştirdi: İnsan duygularını başarıyla canlandırıyor

SATO, Nikola'nın yüzünde, yapay kasların hareketini kontrol eden 29 pnömatik aktüatör ve göz küresi hareketlerini kontrol etmek için kullanılan altı aktüatör içerdiğini açıkladı. Bu aktüatörler hava basıncıyla kontrol ediliyor ve 'sessiz” hareketler sağlıyor.

Diğer taraftan bilim insanları Nikola’yı geliştirirken, Yüz Hareketi Kodlama Sistemi (FACS) adı verilen bir kodlama sistemi kullandı. Bu sayede, insansı robot '”yanak germe”' ve “dudak büzüştürme” gibi ince hareketleri kontrol ederek altı duyguyu canlandırabiliyor.