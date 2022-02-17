Japon bilim insanları çocuk robot geliştirdi: İnsan duygularını başarıyla canlandırıyor

Gerçeğine yakın insansı robotlar, giderek daha popüler hale geliyor. Son olarak, Japonya'daki bilim insanları bir çocuk robot geliştirdi. Nikola adlı adroid robotun, mutluluk, üzüntü, korku, öfke, şaşkınlık ve tiksinti duygularını ifade etmesini sağlayan hareketli yüz kaslarına sahip olduğu açıklandı. Araştırmacılar, Nikola ve benzeri diğer robotların insan refahını daha ileriye götüreceğini söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 17.02.2022 - 16:41

Japon bilim insanları çocuk robot geliştirdi: İnsan duygularını başarıyla canlandırıyor - 1

'daki RIKEN Guardian Robot Projesi'nden araştırmacılar, altı temel duyguyu başarıyla ifade edebilen Nikola adında bir android robot geliştirdi.

Japon bilim insanları çocuk robot geliştirdi: İnsan duygularını başarıyla canlandırıyor - 2

İLK KEZ TEST EDİLDİ

Frontiers in Psychology'de yayınlanan yeni çalışma, insanların Nikola'nın yüzündeki "kasları" hareket ettirerek oluşturulan altı yüz ifadesini (mutluluk, üzüntü, korku, öfke, şaşkınlık ve tiksinti) ne kadar iyi tanımlayabildiğini test etti. Bu kapsamda bir android tarafından canlandırılan duyguların kalitesi, bu altı duygu için ilk kez test edildi ve doğrulandı.

Japon bilim insanları çocuk robot geliştirdi: İnsan duygularını başarıyla canlandırıyor - 3

"İNSAN REFAĞINI TEŞVİK EDECEK"

Bununla birlikte çocuk  robot, şu anda bir gövdeden yoksun olsa da, geliştiricileri yakın gelecekte bir sürü kullanım alanı bulabileceğini umuyor. Projeyi yöneten Wataru Sato, "Bizimle duygusal olarak iletişim kurabilen Android'ler, yaşlı insanlara bakmak gibi çok çeşitli gerçek yaşam durumlarında faydalı olacak ve insan refahını teşvik edecek" dedi.

Japon bilim insanları çocuk robot geliştirdi: İnsan duygularını başarıyla canlandırıyor - 4

SATO, Nikola'nın yüzünde, yapay kasların hareketini kontrol eden 29 pnömatik aktüatör ve göz küresi hareketlerini kontrol etmek için kullanılan altı aktüatör içerdiğini açıkladı. Bu aktüatörler hava basıncıyla kontrol ediliyor ve 'sessiz” hareketler sağlıyor.

Diğer taraftan bilim insanları Nikola’yı geliştirirken, Yüz Hareketi Kodlama Sistemi (FACS) adı verilen bir kodlama sistemi kullandı. Bu sayede, insansı robot  '”yanak germe”' ve “dudak büzüştürme” gibi ince hareketleri kontrol ederek altı duyguyu canlandırabiliyor. 

Japon bilim insanları çocuk robot geliştirdi: İnsan duygularını başarıyla canlandırıyor - 5

Aynı zamanda araştırmacılar, Nikola’nın  farklı duyguları canlandırma  hızının ne kadar gerçekçi olduklarını da keşfetti. Örneğin üzüntü ifadesini şaşırma ifadesinden daha yavaş gerçekleştirdi. 

Japon bilim insanları çocuk robot geliştirdi: İnsan duygularını başarıyla canlandırıyor - 6

Öte yandan bilim insanları kısa vadede Nikola'nın hem sosyal psikolojide hem de sinirbilimde birçok uygulamaya sahip olabileceğine inandıklarını açıkladı.

Sato, "İnsan müttefikleriyle karşılaştırıldığında, androidler davranışları kontrol etmede iyidir ve insan sosyal etkileşimlerinin titiz deneysel araştırmasını kolaylaştırabilir" diye konuştu. 

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