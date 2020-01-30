Japon milyarder fikrini değiştirdi (Ay seyahati için yanına kız arkadaş arıyordu)

Ay'a gidecek ilk turist olmaya hazırlanan Japon milyarder Yusaku Maezawa yaptığı ilginç açıklama ile gündeme gelmişti. Ancak görünen o ki gelen tepkiler sonrası Japon milyarder bu projeyi rafa kaldırdı.

44 yaşındaki moda imparatoru Maezawa, internet sayfasında 2023'te Ay'a yapacağı turistik seyahati "özel" bir kadınla deneyim etmek istediğini belirterek bunu arzu eden kadınların sitesine başvuruda bulunmasını istemişti.







Yapılan açıklamda Ay'a gitmek isteyenlerin bekar, 20 yaşından büyük, daima pozitif olmaları ve uzaya gitmeye ilgi duymaları gerektiği bilgisinin altı çizilmişti. Ancak The Verge'de yer alan habere göre, Japon milyarder bu kararından vazgeçti.

Maezawa, geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada 2023'te kendisiyle beraber 8 farklı sanatçıyı da Ay'a götürmek istediğini açıklamıştı.





Maezawa bu isimlerin ressam, müzisyen, mimar, heykeltraş, yönetmen veya moda tasarımcısı olabileceğini belirtmişti.

YUSAKU MAEZAWA KİMDİR? Forbes verilerine göre yaklaşık 2 milyar dolarlık bir servete sahip olan Maezawa, Japon giyim markası Zozotown'ı kurduktan sonra Softbank'a satmış ve CEO koltuğuna oturmuştu.

Aynı zamanda bir sanat koleksiyoncusu olan Maezawa, Jean-Michel Basquiat'ın 1982 yılında çizdiği bir tabloyu geçtiğimiz yıl tam 110 milyon dolar ödeyerek satın almış ve tüm dünyada gündem olmuştu.





Maezawa geçtiğimiz yıl Elon Musk'ın SpaceX roketiyle ay çevresinde seyahat edecek ilk turist olmuş ve haberlere konu olmuştu. Uçuşun 2023’te gerçekleşeceği açıklanmıştı.