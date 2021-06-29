Japonya, Fukuşima Nükleer Santrali’nin yakınında UFO laboratuvarı açtı

Japonya, tanımlamayan hava olaylarını incelemek için Fukushima Nükleer Santrali yakınlarında bir araştırma laboratuvarı açtığını duyurdu.

Araştırma merkezinin yöneticiliğini ise Mu occult dergisinin baş editörü 51 yaşındaki Takeharu Mikami üstlendi.