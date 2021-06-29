Japonya, Fukuşima Nükleer Santrali’nin yakınında UFO laboratuvarı açtı

ntv.com.tr 29.06.2021 - 14:28 | Son Güncelleme : 29.06.2021 - 14:52
Bununla birilikte, Japonya’nın hamlesi ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, UFO olarak da bilinen tanımlanamayan hava olaylarına (UAP) ilişkin raporunu yayımlamasının hemen ardından geldi. Laboratuvar, Pentagon'un tanımlanamayan hava olaylarıyla ilgili 9 sayfalık raporunu yayınlamasından bir gün önce, 24 Haziran'da açıldı.
Raporda, 2004 ve 2021 yılları arasında gözlemlenen 144 hava olayının inceleneceğini belirtildi. Raporda, tanımlanamayan hava olaylarının tek bir açıklamasının olmadığına vurgu yapıldı.
Japonya’nın Okuma bölgesinin başkenti Fukuşima’da 11 Mart 2011'de dünyanın gördüğü en büyük nükleer facialardan biri meydana geldi.