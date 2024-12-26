Japonya Havayolları'na siber saldırı: 20'den fazla uçuş rötar yaptı
Japonya Havayolları (JAL), siber saldırıya uğradığını ve 24 iç hat uçuşunun 30 dakikadan fazla geciktiğini açıkladı. Şirket, saldırının uçuş güvenliğini etkilemediğini ve sistemlerin birkaç saat içinde eski haline getirildiğini duyurdu. Ayrıca yolcu verilerinin sızmadığı vurgulandı.
Japan Airlines (JAL), bir siber saldırıya uğradığını ve bu durumun 20’den fazla iç hat uçuşunda gecikmelere yol açtığını açıkladı. Ancak şirket, birkaç saat içinde sistemlerini eski haline getirebildiğini duyurdu.
JAL, problemin şirketin dahili ve harici sistemlerini bağlayan ağın arızalanmasıyla başladığını belirtti.
Ancak havayolu yetkilileri, saldırının uçuş güvenliğini etkilemediğini vurguladı.