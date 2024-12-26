Japonya Havayolları'na siber saldırı: 20'den fazla uçuş rötar yaptı

Japonya Havayolları (JAL), siber saldırıya uğradığını ve 24 iç hat uçuşunun 30 dakikadan fazla geciktiğini açıkladı. Şirket, saldırının uçuş güvenliğini etkilemediğini ve sistemlerin birkaç saat içinde eski haline getirildiğini duyurdu. Ayrıca yolcu verilerinin sızmadığı vurgulandı.

Japonya Havayolları'na siber saldırı: 20'den fazla uçuş rötar yaptı - 1

Japan Airlines (JAL), bir siber saldırıya uğradığını ve bu durumun 20’den fazla iç hat uçuşunda gecikmelere yol açtığını açıkladı. Ancak şirket, birkaç saat içinde sistemlerini eski haline getirebildiğini duyurdu.

JAL, problemin şirketin dahili ve harici sistemlerini bağlayan ağın arızalanmasıyla başladığını belirtti.

Ancak havayolu yetkilileri, saldırının uçuş güvenliğini etkilemediğini vurguladı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Japonya Havayolları'na siber saldırı: 20'den fazla uçuş rötar yaptı - 2

YOLCU VERİLERİ SIZDI MI?

Şirket, saldırının amacının, ağa büyük miktarda veri göndererek sistemi bunaltmak olduğunu tespit ettiğini söyledi.

Bu tür saldırılar, hedef sistemi veya ağı yoğun trafikle doldurarak yanıt veremez hale getirir veya çökertebilir.

Saldırının bir virüs içermediği ve yolcu verilerinin sızdırılmadığı açıklandı.

Japonya Havayolları'na siber saldırı: 20'den fazla uçuş rötar yaptı - 3

JAL, siber saldırı nedeniyle sabah saatlerinde 24 iç hat uçuşunun 30 dakikadan fazla geciktiğini bildirdi.

Japonya Havayolları'na siber saldırı: 20'den fazla uçuş rötar yaptı - 4

UÇUŞ VE BİLET SATIŞ SİSTEMLERİ ASKIYA ALINDI

JAL, Perşembe günü planlanan iç ve dış hat uçuşlarının bilet satışlarının geçici olarak askıya alındığını ancak birkaç saat içinde yeniden başladığını açıkladı.

Japonya Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Ulaştırma Bakanlığı’nın JAL’den sistemleri hızla eski haline getirmesini ve etkilenen yolculara yardım sağlamasını istediğini belirtti.

Japonya Havayolları'na siber saldırı: 20'den fazla uçuş rötar yaptı - 5

Diğer Japon havayolları, ANA Holdings, Skymark ve Starflyer gibi şirketlerin bu saldırıdan etkilenmediği duyuruldu.

Yıl sonu tatil seyahat sezonunu etkileyen saldırı sırasında Tokyo’daki Haneda Havalimanı’nda birçok yolcunun terminallere doluştuğu görüldü.

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