Japonya Havayolları'na siber saldırı: 20'den fazla uçuş rötar yaptı

Japan Airlines (JAL), bir siber saldırıya uğradığını ve bu durumun 20’den fazla iç hat uçuşunda gecikmelere yol açtığını açıkladı. Ancak şirket, birkaç saat içinde sistemlerini eski haline getirebildiğini duyurdu.

JAL, problemin şirketin dahili ve harici sistemlerini bağlayan ağın arızalanmasıyla başladığını belirtti.

Ancak havayolu yetkilileri, saldırının uçuş güvenliğini etkilemediğini vurguladı.