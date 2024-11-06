Japonya neden dünyanın ilk ahşap uydusunu uzaya fırlattı?
Dünyanın ilk ahşap uydusu LingoSat, Kyoto Üniversitesi bilim insanlarının sürdürülebilir uzay çalışmaları kapsamında NASA'nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX roketiyle fırlatıldı. Yörüngede görev yapacak uydu, metal atıkların çevresel etkisini azaltmayı ve uzay çöpü sorununa çözüm sunmayı hedefliyor.
Dünyanın ilk ahşap uydusu, sürdürülebilir uzay araştırmalarına yönelik bir adım olarak uzaya fırlatıldı.
Kyoto Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının projesi, giderek büyüyen uzay çöpü sorununa potansiyel bir çözüm olmayı amaçlıyor.
LingoSat adı verilen yenilikçi uydu, Salı günü NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden insansız bir SpaceX roketiyle fırlatıldı ve daha sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıktı.
Her bir kenarı sadece 4 inç ölçülerinde olan bu küçük küp uydu, geleneksel Japon ahşap işleme teknikleri kullanılarak, yapıştırıcı ya da vida kullanılmadan manolya ağacından inşa edildi.