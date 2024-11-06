Japonya neden dünyanın ilk ahşap uydusunu uzaya fırlattı?

6 AYLIK GÖREV SÜRECİNDE VERİLER TOPLAYACAK

LingoSat bazı geleneksel alüminyum yapılar ve elektronik bileşenler içerirken, ahşap dış panelleri daha sürdürülebilir uydu tasarımına doğru önemli bir adımı temsil ediyor.

Altı aylık yörünge görevi boyunca uydu, ahşabın uzayın zorlu koşullarında nasıl bir performans gösterdiğine dair değerli veriler toplayacak.

ÇEVRE DOSTU UYDULARA IŞIK TUTABİLİR

Çoğu uydunun ömrü yaklaşık beş yıldır ve cihazların düzenli olarak yörüngeden çıkarılması ve atmosferde yanması süregelen bir çevresel sorun teşkil etmektedir.

Dolayısıyla LingoSat'ın başarısı yeni nesil çevre dostu uyduların önünü açabilir.