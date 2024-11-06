Japonya neden dünyanın ilk ahşap uydusunu uzaya fırlattı?

Dünyanın ilk ahşap uydusu LingoSat, Kyoto Üniversitesi bilim insanlarının sürdürülebilir uzay çalışmaları kapsamında NASA'nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX roketiyle fırlatıldı. Yörüngede görev yapacak uydu, metal atıkların çevresel etkisini azaltmayı ve uzay çöpü sorununa çözüm sunmayı hedefliyor.

Japonya neden dünyanın ilk ahşap uydusunu uzaya fırlattı? - 1

Dünyanın ilk ahşap uydusu, sürdürülebilir uzay araştırmalarına yönelik bir adım olarak uzaya fırlatıldı.

Kyoto Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının projesi, giderek büyüyen uzay çöpü sorununa potansiyel bir çözüm olmayı amaçlıyor.

LingoSat adı verilen yenilikçi uydu, Salı günü NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden insansız bir SpaceX roketiyle fırlatıldı ve daha sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıktı. 

Her bir kenarı sadece 4 inç ölçülerinde olan bu küçük küp uydu, geleneksel Japon ahşap işleme teknikleri kullanılarak, yapıştırıcı ya da vida kullanılmadan manolya ağacından inşa edildi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Japonya neden dünyanın ilk ahşap uydusunu uzaya fırlattı? - 2

UZAY ÇÖPÜNE ÇÖZÜM

Bu proje, kritik bir çevresel kaygıyı ele almayı amaçlıyor.

Dünya'nın üst atmosferinde, yörüngeden çıkan uydulardan kaynaklanan zararlı metal parçacıkların birikmesi.

Geleneksel uydular atmosfere yeniden girdiklerinde yandıklarında, ozon tabakasına potansiyel olarak zarar verebilecek metalik parçacıklar açığa çıkarırlar.

2023 yılında yapılan bir araştırma, bu parçacıkların, özellikle de alüminyum oksitlerin önemli çevresel riskler oluşturduğunu ortaya koymuştur.

Japonya neden dünyanın ilk ahşap uydusunu uzaya fırlattı? - 3

"AHŞAP UYDULAR ANA AKIM OLMALI"

Uydunun yapımının ardından Mayıs ayında düzenlenen bir basın toplantısında, Kyoto Üniversitesi'nde astronot ve özel profesör olan Takao Doi, "Ahşap uydular ana akım haline gelmelidir." dedi.

Japonya neden dünyanın ilk ahşap uydusunu uzaya fırlattı? - 4

11 BİN UYDU YÖRÜNGEDE DÖNÜYOR

Uydu takip sitesi Orbiting Now'a göre, şu anda aktif ve aktif olmayan yaklaşık 11.000 uydu Dünya yörüngesinde dönmektedir.

100 BİNİ AŞMASI BEKLENİYOR

Uzay endüstrisindeki büyük şirketlerin devasa uydu takımyıldızları planlamasıyla bu sayının önümüzdeki yıllarda 100.000'i aşması bekleniyor.

SpaceX şirketinin Starlink'i tek başına yaklaşık 40.000 uydu fırlatmayı planlarken, Amazon, OneWeb ve Guo Wang gibi şirketlerin de benzer şekilde iddialı planları var.

Japonya neden dünyanın ilk ahşap uydusunu uzaya fırlattı? - 5

6 AYLIK GÖREV SÜRECİNDE VERİLER TOPLAYACAK

LingoSat bazı geleneksel alüminyum yapılar ve elektronik bileşenler içerirken, ahşap dış panelleri daha sürdürülebilir uydu tasarımına doğru önemli bir adımı temsil ediyor.

Altı aylık yörünge görevi boyunca uydu, ahşabın uzayın zorlu koşullarında nasıl bir performans gösterdiğine dair değerli veriler toplayacak.

ÇEVRE DOSTU UYDULARA IŞIK TUTABİLİR

Çoğu uydunun ömrü yaklaşık beş yıldır ve cihazların düzenli olarak yörüngeden çıkarılması ve atmosferde yanması süregelen bir çevresel sorun teşkil etmektedir.

Dolayısıyla LingoSat'ın başarısı yeni nesil çevre dostu uyduların önünü açabilir.

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