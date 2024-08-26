Japonya Uzay Ajansı "Ay sondası" görevini sonlandırdı

YANIT ALINAMADI

Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA), 6 haftanın ardından geçen hafta iletişim kurmaya çalıştıktan sonra SLIM'den yanıt alınamadığını duyurdu.

JAXA, operasyonun başlatılmasından yaklaşık bir yıl sonra yaptığı açıklamada, "SLIM ile iletişimi yeniden kurma ihtimalinin olmadığına karar verdik ve 23 Ağustos saat 22:40 civarında SLIM faaliyetini durdurmak için bir komut gönderdik." dedi.

İnsansız uzay aracının Ocak ayındaki inişi başarılıydı, ancak güneş panellerinin yanlış yöne bakmasına neden olan garip bir açıyla gezegene iniş yaptı.

Güneşin açısı değiştikçe, iki gün boyunca geri bildirimlerde bulundu ve yüksek özellikli bir kamerayla bir kraterin bilimsel gözlemlerini gerçekleştirdi.