Japonya Uzay Ajansı "Ay sondası" görevini sonlandırdı

Japonya Uzay Ajansı (JAXA), mürettebatsız uzay aracı SLIM ile iletişimin kesilmesinin ardından Ay sondası operasyonunu sonlandırdığını açıkladı.

Japonya Uzay Ajansı "Ay sondası" görevini sonlandırdı - 1

Japonya uzay ajansı, geçen hafta mürettebatsız uzay gemisi SLIM ile iletişimini kaybettikten sonra Ay'a iniş operasyonunu sona erdirdiğini açıkladı.

İniş hassasiyeti nedeniyle "Ay Keskin Nişancısı" olarak adlandırılan uzay aracı, Ay'ı Araştırmak için sekiz ay önce yere inmişti ve Japonya'yı yumuşak bir Ay inişi gerçekleştiren beşinci ülke yapmıştı.

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Japonya Uzay Ajansı "Ay sondası" görevini sonlandırdı - 2

YANIT ALINAMADI

Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA), 6 haftanın ardından geçen hafta iletişim kurmaya çalıştıktan sonra SLIM'den yanıt alınamadığını duyurdu.

JAXA, operasyonun başlatılmasından yaklaşık bir yıl sonra yaptığı açıklamada, "SLIM ile iletişimi yeniden kurma ihtimalinin olmadığına karar verdik ve 23 Ağustos saat 22:40 civarında SLIM faaliyetini durdurmak için bir komut gönderdik." dedi.

İnsansız uzay aracının Ocak ayındaki inişi başarılıydı, ancak güneş panellerinin yanlış yöne bakmasına neden olan garip bir açıyla gezegene iniş yaptı.

Güneşin açısı değiştikçe, iki gün boyunca geri bildirimlerde bulundu ve yüksek özellikli bir kamerayla bir kraterin bilimsel gözlemlerini gerçekleştirdi.

Japonya Uzay Ajansı "Ay sondası" görevini sonlandırdı - 3

SLIM'İN UZAY MİSYONU 

SLIM uzay aracı, biri vericili iki sonda ve Ay yüzeyinde bir kaplumbağa gibi hareket ederek Dünya'ya görüntü gönderen bir mini rover taşıyordu.

SLIM'in görevi, indiği kraterde erişilebilir olduğuna inanılan Ay'ın genellikle kabuğunun altındaki derin iç katmanı incelemeyi amaçlıyordu.

Japonya'nın bu misyonda elde ettiği Ay'a ilişkin gözlem ve veriler, ABD liderliğinde sürdürülen "Artemis" projesinde kullanılacak.

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