Japonya Uzay Ajansı "Ay sondası" görevini sonlandırdı
Japonya Uzay Ajansı (JAXA), mürettebatsız uzay aracı SLIM ile iletişimin kesilmesinin ardından Ay sondası operasyonunu sonlandırdığını açıkladı.
Japonya uzay ajansı, geçen hafta mürettebatsız uzay gemisi SLIM ile iletişimini kaybettikten sonra Ay'a iniş operasyonunu sona erdirdiğini açıkladı.
İniş hassasiyeti nedeniyle "Ay Keskin Nişancısı" olarak adlandırılan uzay aracı, Ay'ı Araştırmak için sekiz ay önce yere inmişti ve Japonya'yı yumuşak bir Ay inişi gerçekleştiren beşinci ülke yapmıştı.