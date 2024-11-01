Japonya Uzay Ajansı, ISS'in ilk dijital ikizini yarattı

Japonya Uzay Ajansı (JAXA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) ilk "Uzay Dijital İkizi"ni oluşturarak uzay araştırmalarını sanal ortama taşıdı. Bu projeyle birlikte uzay ortamının dijital bir formatta simüle edilerek sanal bir test alanı yaratılması hedefleniyor.

Japonya Uzay Ajansı, ISS'in ilk dijital ikizini yarattı - 1

Japonya Uzay Ajansı, dünyanın ilk "Uzay Dijital İkizi" olarak adlandırdığı Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) modülünün açık kaynaklı dijital bir kopyasını çıkardığını duyurdu.

Ortaya çıkan dijital ikiz, Japonya'nın ISS'e bağlı laboratuvarı olan Kibo modülünden toplanan sıcaklık, nem, hava akışı ve aydınlatma gibi çevresel verileri içerecek.

JAXA dijital ikizin bu kısmını "uzay robotları için değerli bir simülasyon ortamı sağlamak" olarak tanımlıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Japonya Uzay Ajansı, ISS'in ilk dijital ikizini yarattı - 2

"TEST ALANI YARATACAK"

Ajanstan yapılan açıklamada, "Proje, uzay ortamını dijital bir formatta simüle ederek, uzayla ilgili iş fikirlerinin ve teknolojilerin düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bir şekilde denenebileceği sanal bir test alanı yaratacak. Başka bir deyişle, deneylerin ve araçların nasıl sonuçlanacağına dair bir fikir edinmek için değerli ve maliyetli fırlatma ve operasyonel kaynakları boşa harcamaya gerek yok." ifadeleri yer aldı.

SANAL UZAY TURİZMİ

JAXA dijital ikizin gelecekteki projelerin öngörülebilirliğini artıracağını ve oyun, yayın, yayıncılık ve sanal uzay turizmi de dahil olmak üzere çok çeşitli endüstrilere hizmet edeceğini iddia etti.

Japonya Uzay Ajansı, ISS'in ilk dijital ikizini yarattı - 3

Proje, ISS'in 2030'da emekli olması planlanmasına rağmen, NASA'nın şu anda düşük Dünya yörüngesi araştırma ve yerleşim tesisleri için hazırlanmakta olanlar gibi ticari hizmetleri kullanmaya geçeceği zaman hızlanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER