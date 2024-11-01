Japonya Uzay Ajansı, ISS'in ilk dijital ikizini yarattı

"TEST ALANI YARATACAK"

Ajanstan yapılan açıklamada, "Proje, uzay ortamını dijital bir formatta simüle ederek, uzayla ilgili iş fikirlerinin ve teknolojilerin düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bir şekilde denenebileceği sanal bir test alanı yaratacak. Başka bir deyişle, deneylerin ve araçların nasıl sonuçlanacağına dair bir fikir edinmek için değerli ve maliyetli fırlatma ve operasyonel kaynakları boşa harcamaya gerek yok." ifadeleri yer aldı.

SANAL UZAY TURİZMİ

JAXA dijital ikizin gelecekteki projelerin öngörülebilirliğini artıracağını ve oyun, yayın, yayıncılık ve sanal uzay turizmi de dahil olmak üzere çok çeşitli endüstrilere hizmet edeceğini iddia etti.