Japonya Uzay Ajansı, ISS'in ilk dijital ikizini yarattı
Japonya Uzay Ajansı (JAXA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) ilk "Uzay Dijital İkizi"ni oluşturarak uzay araştırmalarını sanal ortama taşıdı. Bu projeyle birlikte uzay ortamının dijital bir formatta simüle edilerek sanal bir test alanı yaratılması hedefleniyor.
Japonya Uzay Ajansı, dünyanın ilk "Uzay Dijital İkizi" olarak adlandırdığı Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) modülünün açık kaynaklı dijital bir kopyasını çıkardığını duyurdu.
Ortaya çıkan dijital ikiz, Japonya'nın ISS'e bağlı laboratuvarı olan Kibo modülünden toplanan sıcaklık, nem, hava akışı ve aydınlatma gibi çevresel verileri içerecek.
JAXA dijital ikizin bu kısmını "uzay robotları için değerli bir simülasyon ortamı sağlamak" olarak tanımlıyor.