Japonya'da yemek tattıran televizyon ekranı prototipi geliştirildi

Japonya'da yemek tatlarını taklit edip bunları müşteriye tattıran "televizyon ekranı prototipi" geliştirildi. Meiji Üniversitesinden Prof. Miyaşita Homei, "Amaç, insanlara evdeyken bile dünyanın başka bir yerindeki restoranda yemek yeme tecrübesi edindirmek" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.12.2021 - 15:15

Japonya'da yemek tattıran televizyon ekranı prototipi geliştirildi - 1

'da Meiji Üniversitesinden Prof. Miyaşita Homei, farklı yemek tatlarının deneyimlenmesini sağlayacak "Taste the TV" (TTTV) cihazını üretti.

Miyaşita, Covid-19 salgının sürdüğü dönemde böylesi bir teknolojinin insanların, dış dünyayla etkileşimini kolaylaştıracağını söyledi.

Japonya'da yemek tattıran televizyon ekranı prototipi geliştirildi - 2

875 DOLARA MAL OLACAK

TTTV prototipini 2020'de geliştirdiğini anlatan Miyaşita, cihazın ticari versiyonunun 100 bin yene (875 dolar) mal olabileceğini ifade etti.

Öğrencileriyle cihazın üzerinde çalıştığını belirten Miyaşita, "Amaç, insanlara evdeyken bile dünyanın başka bir yerindeki restoranda yemek yeme tecrübesi edindirmek." dedi.

Japonya'da yemek tattıran televizyon ekranı prototipi geliştirildi - 3

10 FARKLI AROMA KUTUSU İÇERİYOR

Cihaz, önceden belirlenen bir yiyeceğin tadını püskürtme yoluyla türetecek 10 farklı aroma kutusu içeriyor.

Sipariş sonrası hijyenik bir filme sarılan tat numunesi, müşterinin deneyimlemesi için düz TV ekranına gelerek dönmeye başlıyor.

Japonya'da yemek tattıran televizyon ekranı prototipi geliştirildi - 4

Tanıtım için cihazın başına geçen üniversite öğrencisi Hou Yuki, TV ekranına çikolata tatmak istediğini söyledi.

Siparişin, otomatik bir ses tarafından tekrar edilmesi sonrası tat jetleri, numuneyi plastik bir tabakaya püskürterek düz TV ekranına ulaştırdı.

Japonya'da yemek tattıran televizyon ekranı prototipi geliştirildi - 5

TV ekranından tadım yapan Hou, "Sütlü çikolata tadı gibi. Çikolata sosu kıvamında" değerlendirmesinde bulundu.

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