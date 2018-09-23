JAXA, Ryugu'ya inen gezginci araçlardan ilk fotoğrafları paylaştı
Anadolu Ajansı, ntv.com.tr
Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), "Gezginci 1A" ve "Gezginci 1B"nin, Ryugu asteroidinin (Kozmik Elmas) yüzeyine başarılı bir şekilde indiğini açıkladı.
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1Japonya'nın uzay aracı Hayabusa 2'nin Ryugu asteroidine gönderdiği 2 gezginci araçtan ilk görüntüler dünyaya ulaştı.
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Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gezginci 1A" ve "Gezginci 1B" adı verilen araçların, yer çekimi kuvvetinin zayıf olduğu Ryugu'nun yüzeyine başarılı bir şekilde indiğini duyurdu.
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JAXA ayrıca, Twitter'dan 2 gezginci aracın bir kilometre genişliğindeki Ryugu'nun yüzeyinden çektiği fotoğrafları da paylaştı.
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JAXA ayrıca, Twitter'dan 2 gezginci aracın bir kilometre genişliğindeki Ryugu'nun yüzeyinden çektiği fotoğrafları da paylaştı.
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JAXA ayrıca, Twitter'dan 2 gezginci aracın bir kilometre genişliğindeki Ryugu'nun yüzeyinden çektiği fotoğrafları da paylaştı.
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Hayabusa 2'nin ilkel bir tür astreoid olan Ryugu'dan topladığı numunelerden Güneş Sistemi'nin oluşumuyla ilgili ipuçlarına ulaşılması hedefleniyor.
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