Jeff Bezos, Elon Musk'a karşı: Blue Origin roketinin fırlatma tarihi belli oldu

Jeff Bezos'ın uzay şirketi Blue Origin, New Glenn roketini fırlatmaya hazırlanıyor. 10 Ocak tarihinde fırlatılacağı açıklanan roket, SpaceX'in Falcon 9 roketinde olduğu gibi denizdeki bir gemiye iniş yapacak. Milyarder Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'e rakip olmak isteyen Bezos'un roketi NG-1 olarak adlandırılan bu görevde, gelecekteki Blue Ring üretim uzay aracında kullanılacak yere dayalı radyometrik takip sistemini de test edecek.

Jeff Bezos, Elon Musk'a karşı: Blue Origin roketinin fırlatma tarihi belli oldu - 1

Blue Origin'in güçlü New Glenn roketinin ilk görevine dair fırlatma tarihi nihayet belli oldu.

Planlar sorunsuz ilerlerse, New Glenn ilk uçuşunu 10 Ocak Cuma günü Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan gerçekleştirecek.

Blue Origin'in New Glenn Kıdemli Başkan Yardımcısı Jarrett Jones, hedef fırlatma tarihini duyurduğu açıklamada, şunları söyledi:

"Bu bizim ilk uçuşumuz ve bunun için titizlikle hazırlandık. Ancak hiçbir yer testi ya da görev simülasyonu bu roketin uçuşunun yerini tutamaz. Artık uçma zamanı. Ne olursa olsun, bu süreçten öğrenip edindiğimiz bilgileri bir sonraki fırlatmamıza uygulayacağız."

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Jeff Bezos, Elon Musk'a karşı: Blue Origin roketinin fırlatma tarihi belli oldu - 2

ON YILDIR GELİŞTİRİLİYOR

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos tarafından 2000 yılında kurulan Blue Origin, New Glenn roketini yaklaşık on yıldır geliştiriyor.

98 metre yüksekliğindeki bu roket, yeniden kullanılabilir bir ilk aşamaya sahip ve yaklaşık 50 tonluk yükü düşük Dünya yörüngesine (LEO) taşıyabiliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, SpaceX’in kısmen yeniden kullanılabilir Falcon Heavy roketi, düşük Dünya yörüngesine yaklaşık 70 ton yük taşıyabiliyor.

Jeff Bezos, Elon Musk'a karşı: Blue Origin roketinin fırlatma tarihi belli oldu - 3

NG-1 GÖREVİ

Blue Origin, yaklaşan ilk görevi NG-1 olarak adlandırıyor.

New Glenn, bu uçuşta bir yük taşıyacak: şirketin "Blue Ring" uzay aracı platformunun test versiyonu.

Bu platform, müşteri yüklerini çeşitli yörüngelere ulaştırmak gibi görevler için tasarlandı.

Şirketin geçen ay yaptığı bir görev tanımına göre, bu test modeli Blue Ring’in iletişim yeteneklerini yörüngeden yere doğrulayacak.

Ayrıca Blue Origin şu bilgileri de ekledi:

"Bu görev, uzayda kullanılan telemetri, takip ve komut donanımını, ayrıca gelecekteki Blue Ring üretim uzay aracında kullanılacak yere dayalı radyometrik takip sistemini test edecek. Pathfinder, New Glenn’in ikinci aşamasında kalacak ve altı saat sürmesi beklenen görev boyunca kullanılacak."

Jeff Bezos, Elon Musk'a karşı: Blue Origin roketinin fırlatma tarihi belli oldu - 4

NG-1 görevi, Blue Origin’in New Glenn roketini ABD hükümeti için ulusal güvenlik görevlerini fırlatmaya sertifikalandırma sürecine de katkı sağlayacak.

Genel olarak, yeni roketlerin bu tür görevler için onay alabilmesi adına iki başarılı uçuş gerçekleştirmesi gerekiyor.

Jeff Bezos, Elon Musk'a karşı: Blue Origin roketinin fırlatma tarihi belli oldu - 5

Blue Origin’in New Glenn roketi SpaceX’in Falcon 9 ve Falcon Heavy roketlerinde olduğu gibi denizdeki bir gemiye iniş yapacak.

Blue Origin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Temel hedefimiz, güvenli bir şekilde yörüngeye ulaşmak. İlk denememizde Atlantik Okyanusu’nda açık denizde bir itici inişi gerçekleştirmek iddialı bir hedef ancak bunu deneyeceğiz."

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