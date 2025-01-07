Jeff Bezos, Elon Musk'a karşı: Blue Origin roketinin fırlatma tarihi belli oldu

NG-1 GÖREVİ

Blue Origin, yaklaşan ilk görevi NG-1 olarak adlandırıyor.

New Glenn, bu uçuşta bir yük taşıyacak: şirketin "Blue Ring" uzay aracı platformunun test versiyonu.

Bu platform, müşteri yüklerini çeşitli yörüngelere ulaştırmak gibi görevler için tasarlandı.

Şirketin geçen ay yaptığı bir görev tanımına göre, bu test modeli Blue Ring’in iletişim yeteneklerini yörüngeden yere doğrulayacak.

Ayrıca Blue Origin şu bilgileri de ekledi:

"Bu görev, uzayda kullanılan telemetri, takip ve komut donanımını, ayrıca gelecekteki Blue Ring üretim uzay aracında kullanılacak yere dayalı radyometrik takip sistemini test edecek. Pathfinder, New Glenn’in ikinci aşamasında kalacak ve altı saat sürmesi beklenen görev boyunca kullanılacak."