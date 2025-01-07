Jeff Bezos, Elon Musk'a karşı: Blue Origin roketinin fırlatma tarihi belli oldu
Jeff Bezos'ın uzay şirketi Blue Origin, New Glenn roketini fırlatmaya hazırlanıyor. 10 Ocak tarihinde fırlatılacağı açıklanan roket, SpaceX'in Falcon 9 roketinde olduğu gibi denizdeki bir gemiye iniş yapacak. Milyarder Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'e rakip olmak isteyen Bezos'un roketi NG-1 olarak adlandırılan bu görevde, gelecekteki Blue Ring üretim uzay aracında kullanılacak yere dayalı radyometrik takip sistemini de test edecek.
Blue Origin'in güçlü New Glenn roketinin ilk görevine dair fırlatma tarihi nihayet belli oldu.
Planlar sorunsuz ilerlerse, New Glenn ilk uçuşunu 10 Ocak Cuma günü Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan gerçekleştirecek.
Blue Origin'in New Glenn Kıdemli Başkan Yardımcısı Jarrett Jones, hedef fırlatma tarihini duyurduğu açıklamada, şunları söyledi:
"Bu bizim ilk uçuşumuz ve bunun için titizlikle hazırlandık. Ancak hiçbir yer testi ya da görev simülasyonu bu roketin uçuşunun yerini tutamaz. Artık uçma zamanı. Ne olursa olsun, bu süreçten öğrenip edindiğimiz bilgileri bir sonraki fırlatmamıza uygulayacağız."