Jeff Bezos: İnsanlar yakında uzayda doğacaklar ve tatil için Dünya’ya gelecekler

Amazon'un kurucusu milyarder Jeff Bezos'a göre yakın bir gelecekte uzay, insanlığın evi olacak ve tatil için Dünya’ya gelecekler. Dünyanın Elon Musk'tan sonraki ikinci en zengin insanı, gelecek yüzyıllarda insanların uzayda doğacağını ve bir milyona kadar insanı barındırabilecek dev yüzer silindirlerde yaşayacaklarını öne sürdü. Ayrıca, "nehirler, ormanlar ve vahşi yaşam" ile birlikte uzayda Dünya'nın yerçekiminin yeniden yaratılabileceğinin mümkün olduğunu ve uzay şirketi Blue Origin'in bu alanladaki çalışmalarını ilerlettiğini duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 16.11.2021 - 11:47 | Son Güncelleme : 16.11.2021 - 11:57

Jeff Bezos: İnsanlar yakında uzayda doğacaklar ve tatil için Dünya’ya gelecekler - 1

ve Blue Origin kurucusu , NASA Yöneticisi Bill Nelson ve Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'in yer aldığı ABD’nin uzay politikası hakkındaki bir toplantıda konuştu.  

Jeff Bezos: İnsanlar yakında uzayda doğacaklar ve tatil için Dünya’ya gelecekler - 2

Bezos, gelecek yüzyıllarda insanların uzayda doğacağını ve bir milyona kadar insanı barındırabilecek dev yüzer silindirlerde yaşayacaklarını öne sürdü. Ayrıca, 'nehirler, ormanlar ve vahşi yaşam' ile birlikte uzayda  Dünya'nın yerçekiminin yeniden yaratılabileceğinin mümkün olduğunu söyledi.

Jeff Bezos: İnsanlar yakında uzayda doğacaklar ve tatil için Dünya’ya gelecekler - 3

57 yaşındaki iş insanı, "Yüzyıllar boyunca birçok insan uzayda doğacak, burası onların ilk evi olacak. Bu kolonilerde doğacaklar, bu kolonilerde yaşayacaklar, sonra da sizin Yellowstone Ulusal Parkı'nı ziyaret ettiğiniz gibi Dünya'yı ziyaret edecekler” diye konuştu. 

Jeff Bezos: İnsanlar yakında uzayda doğacaklar ve tatil için Dünya’ya gelecekler - 4

Bezos, ayrıca şirketinin adı olan 'Blue Origin' in Dünya'nın nihai kaderi değil, insanlığın başlangıç ​​noktası olduğu fikrine bir selam olduğunu belirterek, “Uzaya giden yol olarak gördüğüm şeyi inşa etmek için Blue Origin gibi bir şirkete sahip olma hayalim hep vardı” dedi.

Jeff Bezos: İnsanlar yakında uzayda doğacaklar ve tatil için Dünya’ya gelecekler - 5

O'NEİL KOLONİLERİNİ KURACAK

Bununla birlikte Bezos, daha önce 'O'Neill kolonileri' olarak adlandırılan uzay habitatları fikrini dile getirmişti. Dünyanın Elon Musk’tan sonraki ikinci en zengin insanı, 2019’daki  Blue Origin sunumunda uzayda, "yüksek hızlı ulaşım" ve "tarım alanları" olarak tanımlanan alanları açıklamıştı.

Jeff Bezos: İnsanlar yakında uzayda doğacaklar ve tatil için Dünya’ya gelecekler - 6

"ASIL AMACIM DÜNYA'YI KORUMAK"

Princeton Üniversitesi’nde elektrik ve bilgisayar bilimi mühendisliği öğrencisiyken o dönem hocası olan fizikçi Gerard O'Neill’in fütürist görüşlerinden etkilendiğini aktaran Bezos, uzaydaki medeniyetin, dünyadaki kaynaklar tükenmeye başladığında kolay bir kaçış seçeneği olacağını, ancak asıl amacının insanlığın evi Dünya’yı korurmak olduğunu söyledi.

Jeff Bezos: İnsanlar yakında uzayda doğacaklar ve tatil için Dünya’ya gelecekler - 7

Uzayda medeniyet konsepti ilk olarak 1970'lerde Bezos’un üniversite hocası O’Neill tarafından ortaya atıldı. Düşüncenin merkezinde, yaşam alanlarının uzayda dönerek, merkezkaç kuvvetine dayanan yapay bir yerçekimi yaratabileceği yer alıyor.

Jeff Bezos: İnsanlar yakında uzayda doğacaklar ve tatil için Dünya’ya gelecekler - 8

Bezos, Blue Origin’in O’Neill’in tohumunu attığı konseptin uygulanması için yaptığı çalışmalarda ilerlediğini söyledi.

Jeff Bezos: İnsanlar yakında uzayda doğacaklar ve tatil için Dünya’ya gelecekler - 9

Bezos, iki yıl önceki konuşmasında, "Tüm yıl boyunca en iyi gününüzde olduğunuzu düşünün. Yağmur yok. Deprem yok. Burada yaşamak isteyeceksiniz” demişti.

Jeff Bezos: İnsanlar yakında uzayda doğacaklar ve tatil için Dünya’ya gelecekler - 10

Diğer taraftan, uzun zamandır Star Trek hayranı olan Bezos, aktör William Shatner'ın geçen ay Blue Origin suborbital kapsülüyle yaptığı gezi hakkında da yorum yaptı:

Jeff Bezos: İnsanlar yakında uzayda doğacaklar ve tatil için Dünya’ya gelecekler - 11

“Kapağı açtım ve o kapsülden çıktı.Zar zor hareket edebiliyordu. Konuşmaya başladığında, yanağından aşağı gözyaşları süzüldü. Onun için çok büyük bir deneyim oldu”.

Jeff Bezos: İnsanlar yakında uzayda doğacaklar ve tatil için Dünya’ya gelecekler - 12

BEZOS: UZAYLILARIN VARLIĞINA İNANIYORUM

Öte yandan, Bezos uzaylıların varlığına inandığını belirterek,  'Nasıl olmaz? Evrende birçok galaksi var. Yalnız başımıza olduğumuzu düşünmüyorum” açıklamasını yaptı.

Jeff Bezos: İnsanlar yakında uzayda doğacaklar ve tatil için Dünya’ya gelecekler - 13

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