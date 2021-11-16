Jeff Bezos: İnsanlar yakında uzayda doğacaklar ve tatil için Dünya’ya gelecekler

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 16.11.2021 - 11:47 | Son Güncelleme : 16.11.2021 - 11:57
Amazon ve Blue Origin kurucusu Jeff Bezos, NASA Yöneticisi Bill Nelson ve Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'in yer aldığı ABD’nin uzay politikası hakkındaki bir toplantıda konuştu.
Bezos, gelecek yüzyıllarda insanların uzayda doğacağını ve bir milyona kadar insanı barındırabilecek dev yüzer silindirlerde yaşayacaklarını öne sürdü. Ayrıca, 'nehirler, ormanlar ve vahşi yaşam' ile birlikte uzayda Dünya'nın yerçekiminin yeniden yaratılabileceğinin mümkün olduğunu söyledi.
57 yaşındaki iş insanı, "Yüzyıllar boyunca birçok insan uzayda doğacak, burası onların ilk evi olacak. Bu kolonilerde doğacaklar, bu kolonilerde yaşayacaklar, sonra da sizin Yellowstone Ulusal Parkı'nı ziyaret ettiğiniz gibi Dünya'yı ziyaret edecekler” diye konuştu.
Bezos, ayrıca şirketinin adı olan 'Blue Origin' in Dünya'nın nihai kaderi değil, insanlığın başlangıç noktası olduğu fikrine bir selam olduğunu belirterek, “Uzaya giden yol olarak gördüğüm şeyi inşa etmek için Blue Origin gibi bir şirkete sahip olma hayalim hep vardı” dedi.
Bununla birlikte Bezos, daha önce 'O'Neill kolonileri' olarak adlandırılan uzay habitatları fikrini dile getirmişti. Dünyanın Elon Musk’tan sonraki ikinci en zengin insanı, 2019’daki Blue Origin sunumunda uzayda, "yüksek hızlı ulaşım" ve "tarım alanları" olarak tanımlanan alanları açıklamıştı.
Princeton Üniversitesi’nde elektrik ve bilgisayar bilimi mühendisliği öğrencisiyken o dönem hocası olan fizikçi Gerard O'Neill’in fütürist görüşlerinden etkilendiğini aktaran Bezos, uzaydaki medeniyetin, dünyadaki kaynaklar tükenmeye başladığında kolay bir kaçış seçeneği olacağını, ancak asıl amacının insanlığın evi Dünya’yı korurmak olduğunu söyledi.
Uzayda medeniyet konsepti ilk olarak 1970'lerde Bezos’un üniversite hocası O’Neill tarafından ortaya atıldı. Düşüncenin merkezinde, yaşam alanlarının uzayda dönerek, merkezkaç kuvvetine dayanan yapay bir yerçekimi yaratabileceği yer alıyor.
Bezos, Blue Origin’in O’Neill’in tohumunu attığı konseptin uygulanması için yaptığı çalışmalarda ilerlediğini söyledi.
Bezos, iki yıl önceki konuşmasında, "Tüm yıl boyunca en iyi gününüzde olduğunuzu düşünün. Yağmur yok. Deprem yok. Burada yaşamak isteyeceksiniz” demişti.
Diğer taraftan, uzun zamandır Star Trek hayranı olan Bezos, aktör William Shatner'ın geçen ay Blue Origin suborbital kapsülüyle yaptığı gezi hakkında da yorum yaptı:
“Kapağı açtım ve o kapsülden çıktı.Zar zor hareket edebiliyordu. Konuşmaya başladığında, yanağından aşağı gözyaşları süzüldü. Onun için çok büyük bir deneyim oldu”.
Öte yandan, Bezos uzaylıların varlığına inandığını belirterek, 'Nasıl olmaz? Evrende birçok galaksi var. Yalnız başımıza olduğumuzu düşünmüyorum” açıklamasını yaptı.