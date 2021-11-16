Jeff Bezos: İnsanlar yakında uzayda doğacaklar ve tatil için Dünya’ya gelecekler

Bezos, ayrıca şirketinin adı olan 'Blue Origin' in Dünya'nın nihai kaderi değil, insanlığın başlangıç ​​noktası olduğu fikrine bir selam olduğunu belirterek, “Uzaya giden yol olarak gördüğüm şeyi inşa etmek için Blue Origin gibi bir şirkete sahip olma hayalim hep vardı” dedi.