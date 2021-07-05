Jeff Bezos, kendisini dünyanın en zengin insanı yapan Amazon'un CEO'luğundan ayrıldı

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, kendisine 199 milyar dolar kazandıran Amazon'daki CEO'luk görevinden ayrıldı. Ancak, bu durum Bezos'un 1994 yılında kurduğu şirketteki etkisini kaybedeceği anlamına gelmiyor. Ayrılma kararının, şirkete vergi kaçakçılığı ve tekelcilik suçlamalarının geldiği bir dönemde verildiğine dikkat çeken uzmanlara göre Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile benzer bir yol izliyor. Gates 2000 yılında Microsoft'un CEO’luğundan ayrıldığında, şirkette yirmi yıl boyunca liderlik rolünü sürdürürken, küresel bir hayırsever olarak farklı bir itibar kazandı.

ntv.com.tr - AFP - Reuters 05.07.2021 - 16:38 | Son Güncelleme : 05.07.2021 - 16:53

Jeff Bezos, kendisini dünyanın en zengin insanı yapan Amazon'un CEO'luğundan ayrıldı - 1

UZAY GİRİŞİMİNE VE HAYIRSEVERLİK İŞLERİNE DAHA FAZLA VAKİT AYIRACAK

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, bugün itibariyle şirketin CEO’luk unvanını Andy Jassy'ye devrederek, 20 yılı aşkın bir süredir devam eden görevinden ayrıldı.  Amazon, şubat ayında 57 yaşındaki Bezos’un, uzay şirketi Blue Origin ve hayırseverlikle ilgili diğer girişimlerine daha fazla zaman harcamak istediğini söyleyerek CEO’luk görevini bırakacağını duyurmuştu.

Jeff Bezos, kendisini dünyanın en zengin insanı yapan Amazon'un CEO'luğundan ayrıldı - 2

AMAZON'UN EN BÜYÜK BİREYSEL HİSSEDARI OLMAYI SÜRDÜRECEK

Bununla birlikte Bezos, Bloomberg'in Milyarder Endeksi'ne 199 milyar dolar ile emekli oldu ve Amazon'un yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam edecek. 

Ancak, Bezos şirkette daha az halka açık bir role geri adım atsa bile en büyük bireysel hissedarı olması nedeniyle Amazon’daki güçlü konumunu sürdürecek.

Jeff Bezos, kendisini dünyanın en zengin insanı yapan Amazon'un CEO'luğundan ayrıldı - 3

Pazar araştırması şirketi Nucleus Research'ün küresel teknoloji analisti Daniel Elman, "Bezos muhtemelen Amazon’un kararlarına ve yeni girişimlerine dahil olmaya devam edecek. Yüksek değerli fırsatları fark etme yeteneği hafife alınabilecek düzeyde değil. Bu nedenle Amazon'un yeni karlı girişimlerini en üst düzeye çıkarmak için onu operasyonel eziyetten kurtarması mantıklı bir adım" dedi.

Jeff Bezos, kendisini dünyanın en zengin insanı yapan Amazon'un CEO'luğundan ayrıldı - 4

ŞİRKETİN BİR ANDA BÜYÜMESİ DÜZENLEYİCİ KURUMLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Bununla birlikte, Bezos'un CEO olarak ayrılışı, Amazon için kritik bir zamanda geldi. Corona virüs pandemisi, Amazon’un hizmetleri için büyük talep yaratarak şirketin karında ve işe aldığı personel sayısında sıçramalara yol açtı. Ancak şirketin hızlı büyümesi, bazı  düzenleyici kurumların dikkatini çekti.

Jeff Bezos, kendisini dünyanın en zengin insanı yapan Amazon'un CEO'luğundan ayrıldı - 5

Dünyanın en zengin insanının şirketin başında olmaması, bu incelemelerin  bir kısmının daha iyi geçmesine yardımcı olabilir. Ayrıca Bezos'un geri çekilmesi, şirketin  bazı milletvekillerinin eleştirilerinden kurtulmasına da yardımcı olabilir.

Jeff Bezos, kendisini dünyanın en zengin insanı yapan Amazon'un CEO'luğundan ayrıldı - 6

ÇALIŞANLARA SERT MUAMELE ELEŞTİRİSİ

George Washington Üniversitesi'nde liderlik gelişimi profesörü James Bailey, "Düzenleyici kurumların ve vergi eleştirilerinin ardından, Bezos’un zamanlamasının başka avantajları olduğundan eminim" dedi.

Diğer taraftan Amazon, Bezos'un CEO’luğunda kendi sorumluluğunda olan depo çalışanlarına yönelik muamelesi nedeniyle son zamanlarda eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

Columbia Business School'da yönetim profesörü olan William Klepper, "Bezos, Amazon'un emek uygulamaları konusunda paratoner olmayı bırakmalı ve yeni bir çıkış yolu bulmalı" dedi.

Jeff Bezos, kendisini dünyanın en zengin insanı yapan Amazon'un CEO'luğundan ayrıldı - 7

Bezos'un görevinden ayrılması; tüm gücün tamamını değil, spot ışığının kendi üstünden çekmesi anlamına geliyor ve  diğer birçok Silikon Vadisi yöneticisinin tutumuna benziyor. Örneğin, Google'ın kurucu ortakları, şirkete düzenleyici incelemelerinin artması nedeniyle 2019'da yönetici unvanlarını kaybettiler ancak yönetim kurulunda kalmaya devam ettiler. Şu anda kendilerine hissedar olarak oy kontrolü sağlayan özel bir hisse sınıfına sahipler.

Jeff Bezos, kendisini dünyanın en zengin insanı yapan Amazon'un CEO'luğundan ayrıldı - 8

YENİ CEO'YA AKIL VERMEYE DEVAM EDECEK

Bezos, aynı büyüklükte hissedar oy gücüne sahip değil ancak büyük bir farkla Amazon'un en büyük hissedarı olmaya devam ediyor. Geçen ay itibariyle, Bezos, Amazon'un adi hisse senetlerinin 51,2 milyonuna (ya da yaklaşık yüzde 10'una) sahipti. Bu oran, yüzde 6,5 civarındaki bir sonraki en büyük hissedar Vanguard Group'tan çok daha fazla.

Bailey, bir hissedar girişimi şirkette büyük bir değişiklik yapmak isterse, Bezos'un oy gücünün bir miktar etki sağlayabileceğini söyledi.

Bununla birlikte Bezos, yeni CEO Jassy’ye akıl vermeye devam edecek. İkili şirketin ilk günlerinden beri yakın bir şekilde çalıştı. 2000'lerin başında, Jassy, ​​o zamanlar Bezos'un "gölgesi" olarak anılan ve gelecek vaat eden genç yöneticileri yetiştirmek için tasarlanmış bir şirket genelkurmay başkanına benzer bir rolde, eski bir yönetici iş ortağı olan Ann Hiatt'ta zaman geçirdi. Aynı zamanda Jassy, ​​Bezos'un üst düzey liderlik grubu "S-team"in uzun süredir üyesi olmaya devam etti.

Jeff Bezos, kendisini dünyanın en zengin insanı yapan Amazon'un CEO'luğundan ayrıldı - 9

BILL GATES'İN YOLUNDAN GİTTİ

Öte yandan, Bezos'un Amazon'daki rol değişikliğinin nasıl görünebileceğine dair net bir  tahmin, daha önce dünyanın en zengin adamı ünvanını elinde tutan Seattle merkezli diğer teknoloji kurucusu üzerinden yapılabilir.

Jeff Bezos, kendisini dünyanın en zengin insanı yapan Amazon'un CEO'luğundan ayrıldı - 10
Bill Gates 2000 yılında şirketin CEO’luğundan  ayrıldığında, Microsoft dünyanın en güçlü şirketlerinden biriydi. Ancak aynı zamanda yıllarca süren bir antitröst savaşının ortasındaydı ve ABD hükümeti tarafından parçalanma olasılığıyla karşı karşıyaydı. O zamanlar Gates acımasız bir tekelci olarak görülüyordu. Fakat, sonraki yıllarda hayırseverliğe odaklanması, Microsoft'ta yirmi yıl boyunca liderlik rolünü sürdürürken, küresel bir hayırsever olarak farklı bir itibar kazanmasına yardımcı oldu.

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