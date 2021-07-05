Jeff Bezos, kendisini dünyanın en zengin insanı yapan Amazon'un CEO'luğundan ayrıldı

ntv.com.tr - AFP - Reuters 05.07.2021 - 16:38 | Son Güncelleme : 05.07.2021 - 16:53
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, bugün itibariyle şirketin CEO’luk unvanını Andy Jassy'ye devrederek, 20 yılı aşkın bir süredir devam eden görevinden ayrıldı. Amazon, şubat ayında 57 yaşındaki Bezos’un, uzay şirketi Blue Origin ve hayırseverlikle ilgili diğer girişimlerine daha fazla zaman harcamak istediğini söyleyerek CEO’luk görevini bırakacağını duyurmuştu.
Bununla birlikte Bezos, Bloomberg'in Milyarder Endeksi'ne 199 milyar dolar ile emekli oldu ve Amazon'un yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam edecek.
Ancak, Bezos şirkette daha az halka açık bir role geri adım atsa bile en büyük bireysel hissedarı olması nedeniyle Amazon’daki güçlü konumunu sürdürecek.
Pazar araştırması şirketi Nucleus Research'ün küresel teknoloji analisti Daniel Elman, "Bezos muhtemelen Amazon’un kararlarına ve yeni girişimlerine dahil olmaya devam edecek. Yüksek değerli fırsatları fark etme yeteneği hafife alınabilecek düzeyde değil. Bu nedenle Amazon'un yeni karlı girişimlerini en üst düzeye çıkarmak için onu operasyonel eziyetten kurtarması mantıklı bir adım" dedi.
Bununla birlikte, Bezos'un CEO olarak ayrılışı, Amazon için kritik bir zamanda geldi. Corona virüs pandemisi, Amazon’un hizmetleri için büyük talep yaratarak şirketin karında ve işe aldığı personel sayısında sıçramalara yol açtı. Ancak şirketin hızlı büyümesi, bazı düzenleyici kurumların dikkatini çekti.
Dünyanın en zengin insanının şirketin başında olmaması, bu incelemelerin bir kısmının daha iyi geçmesine yardımcı olabilir. Ayrıca Bezos'un geri çekilmesi, şirketin bazı milletvekillerinin eleştirilerinden kurtulmasına da yardımcı olabilir.
George Washington Üniversitesi'nde liderlik gelişimi profesörü James Bailey, "Düzenleyici kurumların ve vergi eleştirilerinin ardından, Bezos’un zamanlamasının başka avantajları olduğundan eminim" dedi.
Diğer taraftan Amazon, Bezos'un CEO’luğunda kendi sorumluluğunda olan depo çalışanlarına yönelik muamelesi nedeniyle son zamanlarda eleştirilerle karşı karşıya kaldı.
Columbia Business School'da yönetim profesörü olan William Klepper, "Bezos, Amazon'un emek uygulamaları konusunda paratoner olmayı bırakmalı ve yeni bir çıkış yolu bulmalı" dedi.
Bezos'un görevinden ayrılması; tüm gücün tamamını değil, spot ışığının kendi üstünden çekmesi anlamına geliyor ve diğer birçok Silikon Vadisi yöneticisinin tutumuna benziyor. Örneğin, Google'ın kurucu ortakları, şirkete düzenleyici incelemelerinin artması nedeniyle 2019'da yönetici unvanlarını kaybettiler ancak yönetim kurulunda kalmaya devam ettiler. Şu anda kendilerine hissedar olarak oy kontrolü sağlayan özel bir hisse sınıfına sahipler.
Bezos, aynı büyüklükte hissedar oy gücüne sahip değil ancak büyük bir farkla Amazon'un en büyük hissedarı olmaya devam ediyor. Geçen ay itibariyle, Bezos, Amazon'un adi hisse senetlerinin 51,2 milyonuna (ya da yaklaşık yüzde 10'una) sahipti. Bu oran, yüzde 6,5 civarındaki bir sonraki en büyük hissedar Vanguard Group'tan çok daha fazla.
Bailey, bir hissedar girişimi şirkette büyük bir değişiklik yapmak isterse, Bezos'un oy gücünün bir miktar etki sağlayabileceğini söyledi.
Bununla birlikte Bezos, yeni CEO Jassy’ye akıl vermeye devam edecek. İkili şirketin ilk günlerinden beri yakın bir şekilde çalıştı. 2000'lerin başında, Jassy, o zamanlar Bezos'un "gölgesi" olarak anılan ve gelecek vaat eden genç yöneticileri yetiştirmek için tasarlanmış bir şirket genelkurmay başkanına benzer bir rolde, eski bir yönetici iş ortağı olan Ann Hiatt'ta zaman geçirdi. Aynı zamanda Jassy, Bezos'un üst düzey liderlik grubu "S-team"in uzun süredir üyesi olmaya devam etti.
Öte yandan, Bezos'un Amazon'daki rol değişikliğinin nasıl görünebileceğine dair net bir tahmin, daha önce dünyanın en zengin adamı ünvanını elinde tutan Seattle merkezli diğer teknoloji kurucusu üzerinden yapılabilir.