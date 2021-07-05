Jeff Bezos, kendisini dünyanın en zengin insanı yapan Amazon'un CEO'luğundan ayrıldı

YENİ CEO'YA AKIL VERMEYE DEVAM EDECEK

Bezos, aynı büyüklükte hissedar oy gücüne sahip değil ancak büyük bir farkla Amazon'un en büyük hissedarı olmaya devam ediyor. Geçen ay itibariyle, Bezos, Amazon'un adi hisse senetlerinin 51,2 milyonuna (ya da yaklaşık yüzde 10'una) sahipti. Bu oran, yüzde 6,5 civarındaki bir sonraki en büyük hissedar Vanguard Group'tan çok daha fazla.

Bailey, bir hissedar girişimi şirkette büyük bir değişiklik yapmak isterse, Bezos'un oy gücünün bir miktar etki sağlayabileceğini söyledi.

Bununla birlikte Bezos, yeni CEO Jassy’ye akıl vermeye devam edecek. İkili şirketin ilk günlerinden beri yakın bir şekilde çalıştı. 2000'lerin başında, Jassy, ​​o zamanlar Bezos'un "gölgesi" olarak anılan ve gelecek vaat eden genç yöneticileri yetiştirmek için tasarlanmış bir şirket genelkurmay başkanına benzer bir rolde, eski bir yönetici iş ortağı olan Ann Hiatt'ta zaman geçirdi. Aynı zamanda Jassy, ​​Bezos'un üst düzey liderlik grubu "S-team"in uzun süredir üyesi olmaya devam etti.