Jeff Bezos: Uzayda kuracağımız uygarlıkta doğal afetlere yer olmayacak

"HAVA TÜM YIL HAWAİİ'DEKİ GİBİ OLACAK"

Uzay medeniyetinde öne çıkan diğer bir detay ise, ikliminin hep ideal değerlerde olması. Buna göre, kullanılan süper teknoloji sayesinde deprem, fırtına, yağmur gibi doğa olayları burada görülmeyecek. “Hawaii’de yer alan Maui adasını düşün. Hava tüm yıl boyunca öyle olacak” diyen Bezos, insanlığın bir gün Güneş sisteminin her yerine seyahat edebileceğini açıkladı:

"BİNLERCE MOZART'IMIZ BİNLERCE EINSTEIN'IMIZ OLACAK"

“Güneş sisteminin her yerine erişebilirsek, insanlığın nüfusü bir trilyonu geçecektir. Bu da bilerce Mozart’ımız ve binlerce Einstein’ımız olacağı anlamına gelir. Ne kadar inanılmaz bir medeniyete sahip olabileceğimiz düşünün."