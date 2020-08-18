Jeff Bezos: Uzayda kuracağımız uygarlıkta doğal afetlere yer olmayacak

ntv.com.tr 18.08.2020 - 16:14 | Son Güncelleme : 18.08.2020 - 16:55
Amazon’un CEO’su ve yaklaşık 190 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos, 2000 yılında kurduğu ve uzaya daha az maliyetle kişisel yolculuk yapabilmeyi mümkün kılan teknolojiler geliştiren Blue Origin’in hedefleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Milyarder girişimci, geçen yıl ABD’nin başkenti Washington’da gerçekleşen ve sadece davetiyesi olanların katılabildiği toplantıda gelecekte uzayda bir medeniyet kuracağını açıklamıştı.
Bezos, kendi kendini idame ettirebilecek olan uzay medeniyetinde, büyük şehirler, ulusal parklar ve tarım alanlarının oluşturulacağını söyledi.
Princeton Üniversitesi’nde elektrik ve bilgisayar bilimi mühendisliği öğrencisiyken o dönem hocası olan fizikçi Gerard O'Neill’in fütürist görüşlerinden etkilendiğini aktaran Bezos, uzaydaki medeniyetin, dünyadaki kaynaklar tükenmeye başladığı kolay bir kaçış seçeneği olacağını, ancak asıl amacının insanlığın evi Dünya’yı kourmak olduğunu söyledi.
Bununla birlikte, Blue Origin tarafından konsepte ilişkin paylaşan fotoğraflar adeta 2014 yapımı Hollywood yapımı Interstellar filminin gerçeğe dönüşebileceğini müjdelerken, Bezos inşa edecekleri yeni uygarlığın Dünya’ya oldukça yakın olacağını ve milyonlarca insanın her gün yeryüzüne sıklıkla gidip gelebileceğini açıkladı.
Uzay medeniyetinde öne çıkan diğer bir detay ise, ikliminin hep ideal değerlerde olması. Buna göre, kullanılan süper teknoloji sayesinde deprem, fırtına, yağmur gibi doğa olayları burada görülmeyecek. “Hawaii’de yer alan Maui adasını düşün. Hava tüm yıl boyunca öyle olacak” diyen Bezos, insanlığın bir gün Güneş sisteminin her yerine seyahat edebileceğini açıkladı:
"BİNLERCE MOZART'IMIZ BİNLERCE EINSTEIN'IMIZ OLACAK"
“Güneş sisteminin her yerine erişebilirsek, insanlığın nüfusü bir trilyonu geçecektir. Bu da bilerce Mozart’ımız ve binlerce Einstein’ımız olacağı anlamına gelir. Ne kadar inanılmaz bir medeniyete sahip olabileceğimiz düşünün."
Uzayda medeniyet konsepti ilk olarak 1970'lerde Bezos’un üniversite hocası O’Neill tarafından ortaya atıldı. Düşüncenin merkezinde, yaşam alanlarının uzayda dönerek, merkezkaç kuvvetine dayanan yapay bir yerçekimi yaratabileceği yer alıyor.
Bezos, Blue Origin’in O’Neill’in tohumunu attığı konseptin uygulanması için yaptığı çalışmalarda ilerlediğini ancak uzay kolonilerinin çok yakın bir gelecekte kurulmasını beklemediğini söyledi. Bezos, "Torunlarımız torunları bu eşsiz uygarlığı görebilir" ifadelerini kullandı.