Jeff Bezos'tan Elon Musk ile sözleşme yapan NASA'ya 2 milyar dolarlık teklif

ntv.com.tr 27.07.2021 - 11:05
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, Ay’a inecek uzay aracının sözleşmesini yeniden gözden geçirmesi karşılığında, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’ne (NASA) 2 milyar dolar teklif etti.
NASA, bu yılın başlarında SpaceX'i seçmeden önce Artemis programı kapsamında, 1972’den beri astronotları Ay yüzeyine taşıyacak bir uzay aracı için teklifler istemişti.
Ancak NASA, Kongre'den talep ettiği 3,3 milyar dolarlık ödeneğin yalnızca 850 milyon dolarını alabilmiş ve oluşan finansman açığı nedeniyle Ay'a insanlı iniş aracı ihalesini beklendiği gibi iki değil, tek bir şirkete verebilmişti.
NASA ardından, Bezos’un uzay şirketi Blue Origin’den gelen teklifi reddetmiş ve rakip milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'le, 2024 gibi erken bir tarihte astronotları Ay yüzeyine indirmesi karşılığında 2,9 milyar dolarlık bir sözleşme yapmıştı. Blue Origin, aynı zamanda ihalede Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Draper ile ortak olmuştu.
Bununla birlikte NASA yetkilisi Kathy Lueders, uzay ajansının kararını SpaceX'in kanıtlanmış yörünge misyonlarını ve diğer çalışmalarını göstererek savunmuştu.
NASA Başkanı Bill Nelson'a bir mektup yazan Bezos, Blue Origin'in hükümetin mevcut mali yılında ve bundan sonraki mali yılda 2 milyar dolara kadar olan ödemelerden feragat edeceğini belirterek NASA’ya cazip bir teklifte bulundu. Bezos, karşılığında Blue Origin'in sağlam, sabit fiyatlı bir sözleşmeyi kabul edeceğini ve sistem geliştirme maliyetlerini karşılayacağını söyledi.
Milyarder iş insanı “NASA, kısa vadeli bütçe sorunları nedeniyle orijinal çift kaynaklı satın alma stratejisinden saptı ve teklif bu engeli ortadan kaldırıyor. Teklifimiz, ödemelerin ertelenmesini değil, bu alacaklardan tamamen ve süresiz olarak feragat edilmesi anlamını taşıyor” dedi.
Bir NASA sözcüsü, Nelson’un Bezos’un mektubunu aldığını, fakat Blue Origin'in SpaceX'in fiyatını revize ederek haksız bir avantaj sağlayabileceği gerekçesiyle daha fazla yorum yapmaktan kaçındığını söyledi.
Diğer taraftan, ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi’nin (GAO) kararının Ağustos ayı başlarında verilmesi bekleniyor. SpaceX ise konuya ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi.
Bezos'un yeni teklifi, Blue Origin'in New Shepard adlı roketiyle uzayın sınırına uçtuktan altı gün sonra geldi. Söz konusu olay, şirketin gelişmekte olan bir uzay turizmi pazarında önemli bir oyuncu olma hedefi için bir kilometre taşıydı.