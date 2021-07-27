Jeff Bezos'tan Elon Musk ile sözleşme yapan NASA'ya 2 milyar dolarlık teklif

209,2 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı unvanını elinde bulunduran Jeff Bezos, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’ne (NASA) "Ay'a geri dönme projesi" kapsamında kullanılacak olan insanlı iniş aracı için 2 milyar dolarlık bir teklif yaptı. NASA, geçtiğimiz Nisan ayında Bezos'un uzay şirketi Blue Origin'den gelen bir teklifi reddederek, Elon Musk'la 2,9 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.

ntv.com.tr 27.07.2021 - 11:05

Jeff Bezos'tan Elon Musk ile sözleşme yapan NASA'ya 2 milyar dolarlık teklif - 1

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, Ay’a inecek uzay aracının sözleşmesini yeniden gözden geçirmesi karşılığında, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’ne (NASA) 2 milyar dolar teklif etti. 

Jeff Bezos'tan Elon Musk ile sözleşme yapan NASA'ya 2 milyar dolarlık teklif - 2

NASA, bu yılın başlarında SpaceX'i seçmeden önce Artemis programı kapsamında, 1972’den beri astronotları Ay yüzeyine taşıyacak bir uzay aracı için teklifler istemişti. 

Jeff Bezos'tan Elon Musk ile sözleşme yapan NASA'ya 2 milyar dolarlık teklif - 3

NASA KONGRE'DEN BEKLEDİĞİ ÖDEMEYİ ALAMADI

Ancak NASA, Kongre'den talep ettiği 3,3 milyar dolarlık ödeneğin yalnızca 850 milyon dolarını alabilmiş ve oluşan finansman açığı nedeniyle Ay'a insanlı iniş aracı ihalesini beklendiği gibi iki değil, tek bir şirkete verebilmişti.

Jeff Bezos'tan Elon Musk ile sözleşme yapan NASA'ya 2 milyar dolarlık teklif - 4

NASA ardından, Bezos’un  uzay şirketi Blue Origin’den gelen teklifi reddetmiş ve rakip milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'le, 2024 gibi erken bir tarihte astronotları Ay yüzeyine indirmesi karşılığında 2,9 milyar dolarlık bir sözleşme yapmıştı. Blue Origin, aynı zamanda ihalede Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Draper ile ortak olmuştu.

Jeff Bezos'tan Elon Musk ile sözleşme yapan NASA'ya 2 milyar dolarlık teklif - 5

Bununla birlikte NASA yetkilisi Kathy Lueders, uzay ajansının kararını  SpaceX'in kanıtlanmış yörünge misyonlarını ve diğer çalışmalarını göstererek savunmuştu. 

Jeff Bezos'tan Elon Musk ile sözleşme yapan NASA'ya 2 milyar dolarlık teklif - 6

"2 MİLYAR DOLARLIK MASRAFI KARŞILAYACAĞIM"

NASA Başkanı Bill Nelson'a bir mektup yazan Bezos, Blue Origin'in hükümetin mevcut mali yılında ve bundan sonraki mali yılda 2 milyar dolara kadar olan ödemelerden feragat edeceğini belirterek NASA’ya cazip bir teklifte bulundu. Bezos, karşılığında Blue Origin'in sağlam, sabit fiyatlı bir sözleşmeyi kabul edeceğini ve sistem geliştirme maliyetlerini karşılayacağını söyledi.

Jeff Bezos'tan Elon Musk ile sözleşme yapan NASA'ya 2 milyar dolarlık teklif - 7

Milyarder iş insanı “NASA, kısa vadeli bütçe sorunları nedeniyle orijinal çift kaynaklı satın alma stratejisinden saptı ve teklif bu engeli ortadan kaldırıyor. Teklifimiz, ödemelerin ertelenmesini değil, bu alacaklardan tamamen ve süresiz olarak feragat edilmesi anlamını taşıyor” dedi.

Jeff Bezos'tan Elon Musk ile sözleşme yapan NASA'ya 2 milyar dolarlık teklif - 8

NASA SÖZCÜSÜ: HAKSIZ AVANTAJ SAĞLAYABİLİR

Bir NASA sözcüsü, Nelson’un Bezos’un mektubunu aldığını, fakat Blue Origin'in SpaceX'in fiyatını revize ederek haksız bir avantaj sağlayabileceği gerekçesiyle daha fazla yorum yapmaktan kaçındığını söyledi.

Jeff Bezos'tan Elon Musk ile sözleşme yapan NASA'ya 2 milyar dolarlık teklif - 9

Diğer taraftan, ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi’nin (GAO) kararının Ağustos ayı başlarında verilmesi bekleniyor.  SpaceX ise konuya ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi. 

Jeff Bezos'tan Elon Musk ile sözleşme yapan NASA'ya 2 milyar dolarlık teklif - 10

BEZOS UZAYA BAŞARILI BİR UZAY YOLCULUĞU GERÇEKLEŞTİRDİ

Bezos'un yeni teklifi, Blue Origin'in New Shepard adlı roketiyle  uzayın sınırına uçtuktan altı gün sonra geldi. Söz konusu olay, şirketin gelişmekte olan bir uzay turizmi pazarında önemli bir oyuncu olma hedefi için bir kilometre taşıydı.

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