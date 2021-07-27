Jeff Bezos'tan Elon Musk ile sözleşme yapan NASA'ya 2 milyar dolarlık teklif

NASA KONGRE'DEN BEKLEDİĞİ ÖDEMEYİ ALAMADI

Ancak NASA, Kongre'den talep ettiği 3,3 milyar dolarlık ödeneğin yalnızca 850 milyon dolarını alabilmiş ve oluşan finansman açığı nedeniyle Ay'a insanlı iniş aracı ihalesini beklendiği gibi iki değil, tek bir şirkete verebilmişti.