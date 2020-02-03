Jeff Bezos'un serveti 1 günde 8 milyar dolar arttı

Online alışveriş platformu Amazon'un kurucusu ve CEO'su olan dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un kişisel serveti, bir gün içinde sekiz milyar dolar arttı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer alan habere göre, söz konusu artış Bezos'un kurucusu olduğu Amazon hisselerinde yaşanan artış nedeniyle yaşandı.