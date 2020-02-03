Jeff Bezos'un serveti 1 günde 8 milyar dolar arttı

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un kişisel serveti, kurucusu olduğu online alışveriş platformu Amazon hisselerindeki artış nedeniyle 1 günde 8 milyar dolar arttı.

Online alışveriş platformu Amazon'un kurucusu ve CEO'su olan dünyanın en zengin insanı  Jeff Bezos'un kişisel serveti, bir gün içinde sekiz milyar dolar arttı. 

İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer alan habere göre, söz konusu artış Bezos'un kurucusu olduğu Amazon hisselerinde yaşanan artış nedeniyle yaşandı. 

Yaklaşık 58 milyon Amazon hissesine sahip olan Bezos, şirketin yüzde 12'lik hissesinin sahibi. 

Amazon Perşembe günü, Noel ve yılbaşı sezonunu kapsayan son çeyrek için piyasa beklentilerinin üzerinde kâr açıklamıştı. Bir gün sonra ise şirketin piyasa değeri 1 trilyon dolar barajını aşmıştı. 

AMAZON'UN KURUCUSU JEFF BEZOS KİMDİR? (JEFF BEZOS'UN İLGİNÇ HAYAT HİKAYESİ)

Peki Bezos'un ticarete internetten kitap satarak başladığını biliyor muydunuz? İşte dünyanın en zengin ismi hakkında bilmeniz gerekenler...

ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen Jeff Bezos 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu.

Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden sınıf birincisi olarak mezun olduktan sonra ilk işine Fitel firmasında başladı. Şubat 1987’de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti.

WALL STREET YILLARI

Buradaki kariyerine New York ve Londra ofislerinde çalışarak devam eden Bezos daha sonra başkan yardımcısı asistanı olarak Wall Street‘de bir yatırım bankası olan Bankers Trust Company’e geçti.

AMAZON FİKRİ BEĞENİLMEYİNCE İSTİFA ETTİ

Amazon'un fikrini şirkete sunan Bezos bu projesi kabul edilmeyince istifa etti ve milyarderliğe giden yolda ilk adımını attı. 16 Temmuz 1995 tarihinde kurulan “amazon”un kurucusu ve sahibi olan Bezos siteyi internet üzerinden kitap satmak amacı için kurdu.

AMAZON ADINI SÖZLÜKTEN BULDU

Sitenin adını sözlükten bulduğunu daha önce açıklayan Bezos aynı zamanda Amazon Ormanları nedeniyle ismin akılda kalacağı fikrine de güvendiğini sıklıkla dile getirmişti. Jeff Bezos daha sonra Amazon'u sadece kitap satan bir platform olmaktan kurtarıp küresel bir alışveriş platformuna çevirdi.

PARASINI UZAYA YATIRIYOR

Son yıllarda yatırımlarını uzay turizmine yapan Bezos Blue Origin isimli bir uzay turizmi şirketinin de sahibi. Jeff Bezos kendi kurduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin'e ciddi miktarda bütçe ayırmış durumda.


Bezos geçtiğimiz dönemde, her yıl 1 milyar dolarlık Amazon hissesi satarak, bu miktarı Blue Origin’e aktaracağını belirterek bu şirkete ne kadar önem verdiğin gözler önüne sermişti.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER