Jeff Bezos Ay planını açıkladı

1 Sahip olduğu özel uzay araştırma şirketi Blue Origin ile bir süredir yeniden kullanılabilir ve dikey iniş yapabilen roketler üzerinde çalışan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sıradaki hedefi gezegenimizin uydusu Ay.

2 İnsanlığın geleceği için tıpkı Elon Musk gibi başka bir gezegene daha medeniyet götürmemiz gerektiğine inanan Bezos, ağır sanayinin Ay üzerine kurulması durumunda Dünya’da bulunan doğal kaynakların korunabileceği fikrinde.

3 Bu projenin hayata geçmesi için belki de 100 yıla ihtiyacı olduğunun altını çizen Bezos, Ay’da bir üretim tesisi yapılmasının tartışılmayacak bir konu olduğunu belirtti.

4 HER YIL 1 MİLYAR DOLAR YATIRACAK Bezos geçtiğimiz aylarda, her yıl 1 milyar dolarlık Amazon hissesi satarak, bu miktarı uzay şirketi Blue Origin’e aktaracağını belirterek bu şirkete ne kadar önem verdiğin gözler önüne sermişti.



5 100 milyar doları aşan serveti ile Bill Gates'i geride bırakarak dünyanın en zengin insanı olan Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, geçtiğimiz aylarda bu yıl göreve başlaması planlanan 'The New Shepard capsule'ü tanıtmıştı.







6 Blue Origin, yörünge altı bir roketi geçtiğimiz aylarda başarılı bir şekilde test etmişti. 6 yolcu taşıma kapasitesine sahip roket, Teksas'tan fırlatılmış ve birkaç dakika sonra kontrollü bir şekilde yere geri indirilmişti.

7 JEFF BEZOS KİMDİR? Peki Jeff Bezos nasıl Jeff Bezos oldu? Forbes listesinde dünyanın en zengin ismi olarak gösterilen Bezos servetini teknolojiye borçlu olan isimlerden. İşte Bezos'un hayat hikayesi.

8 ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen Jeff Bezos 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu.

9 PRİNCETON'U DERECE İLE BİTİRDİ Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden sınıf birincisi olarak mezun olduktan sonra ilk işine Fitel firmasında başladı. Şubat 1987’de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti.

10 WALL STREET YILLARI Buradaki kariyerine New York ve Londra ofislerinde çalışarak devam eden Bezos daha sonra başkan yardımcısı asistanı olarak Wall Street‘de bir yatırım bankası olan Bankers Trust Company’e geçti.

11 ASİSTANI İLE EVLENDİ Aralık 1990’da D.E Shaw Hedge Fon şirketinde başkan yardımcısı olarak işe alındı. Bu şirkette tanıştığı asistanı ile 1993 yılında dünya evine girdi.

12 AMAZON FİKRİ BEĞENİLMEYİNCE İSTİFA ETTİ Amazon'un fikrini şirkete sunan Bezos bu projesi kabul edilmeyince istifa etti ve milyarderliğe giden yolda ilk adımını attı.

13 İNTERNETTEN KİTAP SATMAK İÇİN KURDU 16 Temmuz 1995 tarihinde kurulan “amazon”un kurucusu ve sahibi olan Bezos siteyi internet üzerinden kitap satmak amacı için kurdu.

14 AMAZON ADINI SÖZLÜKTEN BULDU Sitenin adını sözlükten bulduğunu daha önce açıklayan Bezos aynı zamanda Amazon Ormanları nedeniyle ismin akılda kalacağı fikrine de güvendiğini sıklıkla dile getirmişti. Jeff Bezos daha sonra Amazon'u sadece kitap satan bir platform olmaktan kurtarıp küresel bir alışveriş platformuna çevirdi.