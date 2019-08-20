Jennifer Lopez'den fintech yatırımı (Son dönemin en popüler yatırımı)
Fintech'lere yatırım yapan ünlüler kervanına dünyaca ünlü ABD'li oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez de katıldı.
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Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de konser veren Jennifer Lopez, kazancını son dönemin popüler yatırımı fintech sektöründe değerlendiren ünlülerden biri oldu.
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50 yaşındaki Lopez ve eski beyzbol oyuncusu sevgilisi Alex Rodriguez (44), bir banka alternatifi olmak isteyen tasarruf ve mevduat fintech'i Acorns Grow'a hissedar oldu.
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Paypal, BlackRock ve NBCUniversal’ın da yatırımcıları arasında bulunduğu Acorns Grow, kullanıcıların Acorn kartları ile yaptıkları alışverişlerdeki küsuratları yuvarlayarak, ekstra kalan kısmı mevduat hesabını yönlendiriyor.
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Başka bir deyişle sistem kullanıcıların işlem yapmalarına gerek bırakmadan birikim yapmalarını sağlıyor.
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Nakit avansı ücreti veya minimum bakiye gereksiniminin bulunmadığı Acorn, 1 milyon dolar tasarrufa kadar aylık 1 ila 3 dolar arası aylık kullanım ücreti alıyor.
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Acorns Grow'a yatırım yapan tek ünlü isim Lopez değil. Firmaya önce ABD'li ünlü oyuncu Asthon Kutcher ve NBA yıldızı Kevin Durant da yatırım yapmıştı.
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5 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapan Acorn'un hedefi ise 100 milyon kişiye ulaşmak.