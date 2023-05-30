John Wick serisi oyun oluyor! Yapımcı şirket söylentileri doğruladı

JOHN WİCK HEX

Şu an halihazırda John Wick Hex isimli oyuna her platformdan erişebilirsiniz. Ancak bu bahsettiğimiz yeni oyun yüksek bütçeli olacağı için grafik kalitesinin daha yüksek ve hikayenin daha detaylı bir açık dünya oyunu olması bekleniyor. John Wick'in aksiyon odaklı yaklaşımı onu bir oyun uyarlaması için uygun kılıyor ve serinin hayranları bu uyarlamanın yapılmasını dört gözle bekliyor.