John Wick serisi oyun oluyor! Yapımcı şirket söylentileri doğruladı

John Wick serisinin yapımcısı Lionsgate'in Başkanı Joe Drake, John Wick için gelecek planlarından bahsederken beşinci John Wick filminin erken geliştirme aşamasında olduğunu ve oyunun yapım aşamasında olduğunu açıkça doğruladı.
Şu an halihazırda John Wick Hex isimli oyuna her platformdan erişebilirsiniz. Ancak bu bahsettiğimiz yeni oyun yüksek bütçeli olacağı için grafik kalitesinin daha yüksek ve hikayenin daha detaylı bir açık dünya oyunu olması bekleniyor. John Wick'in aksiyon odaklı yaklaşımı onu bir oyun uyarlaması için uygun kılıyor ve serinin hayranları bu uyarlamanın yapılmasını dört gözle bekliyor.
Henüz filmin yeni serisinin ve oyunun ne zaman çıkacağı bilinmese de, yapımcı şirket yüksek bütçeli bir açık dünya oyunu geliştirmekte olduğunu ve filmin yeni serisiyle beraber piyasaya sürmek için çalışmalara başladığını bildirdi.
Daha önceden filmden uyarlama olarak örnek gösterebileceğimiz Harry Potter serisinden esinlenilen Hogwarts Legacy oyunu, piyasaya çıktığı ilk 2 haftada 10 milyondan fazla kopya satarak rekor kırdı. 1800'lü yıllarda Harry Potter evreninde geçen bu oyunda Cadılık ve Büyücülük okulunda eğitim gören bir öğrenciyi canlandırıyor ve büyücülük dünyasına adım atıyorsunuz.