John Wick serisi oyun oluyor! Yapımcı şirket söylentileri doğruladı

John Wick'in beşinci filminin yanı sıra bir yüksek bütçeli oyunun geliştirilmekte olduğu doğrulandı. Serinin dördüncü filmi 22 Mart 2023'te vizyona girdi. Bu filmle birlikte zirveye çıkan yapıt, serinin yeni bölümünü yüksek bütçeli bir oyunla birlikte yayınlamak istiyor. Peki John Wick 5 ne zaman çıkacak? John Wick oyunu nasıl olacak? İşte tüm bilinenler...

John Wick serisi oyun oluyor! Yapımcı şirket söylentileri doğruladı - 1

LIONSGATE BAŞKANI ONAYLADI

John Wick serisinin yapımcısı Lionsgate'in Başkanı Joe Drake, John Wick için gelecek planlarından bahsederken beşinci John Wick filminin erken geliştirme aşamasında olduğunu ve oyunun yapım aşamasında olduğunu açıkça doğruladı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

John Wick serisi oyun oluyor! Yapımcı şirket söylentileri doğruladı - 2

JOHN WİCK HEX

Şu an halihazırda John Wick Hex isimli oyuna her platformdan erişebilirsiniz. Ancak bu bahsettiğimiz yeni oyun yüksek bütçeli olacağı için grafik kalitesinin daha yüksek ve hikayenin daha detaylı bir açık dünya oyunu olması bekleniyor. John Wick'in aksiyon odaklı yaklaşımı onu bir oyun uyarlaması için uygun kılıyor ve serinin hayranları bu uyarlamanın yapılmasını dört gözle bekliyor.

John Wick serisi oyun oluyor! Yapımcı şirket söylentileri doğruladı - 3

FİLMİN VE OYUNUN ÇIKIŞ TARİHİ

Henüz filmin yeni serisinin ve oyunun ne zaman çıkacağı bilinmese de, yapımcı şirket yüksek bütçeli bir açık dünya oyunu geliştirmekte olduğunu ve filmin yeni serisiyle beraber piyasaya sürmek için çalışmalara başladığını bildirdi.

John Wick serisi oyun oluyor! Yapımcı şirket söylentileri doğruladı - 4

HOGWARTS LEGACY HARRY POTTER EVRENİNDE

Daha önceden filmden uyarlama olarak örnek gösterebileceğimiz Harry Potter serisinden esinlenilen Hogwarts Legacy oyunu, piyasaya çıktığı ilk 2 haftada 10 milyondan fazla kopya satarak rekor kırdı. 1800'lü yıllarda Harry Potter evreninde geçen bu oyunda Cadılık ve Büyücülük okulunda eğitim gören bir öğrenciyi canlandırıyor ve büyücülük dünyasına adım atıyorsunuz.

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