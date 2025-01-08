Jüpiter ve Satürn'ün uydularında yaşam var mı? NASA robot ordusu gönderiyor!

Jüpiter’in Europa ve Satürn’ün Enceladus gibi buzlu uyduları, kalın buz kabuklarının altında yaşamı destekleyebilecek geniş iç okyanusların bulunduğuna inanıldığı için şu anda dünya dışı yaşam arayışının ön saflarında yer alıyor.

NASA, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Europa’daki koşulları daha iyi anlamak için Europa Clipper adlı uzay aracını fırlattı ve şu anda bu buzlu uyduların iç okyanuslarını doğrudan keşfetmeye yönelik çeşitli Ar-Ge çalışmaları devam ediyor.

OTONOM SU ALTI ROBOTLARI GÖNDERMEYİ PLANLIYOR

Bu projelerden biri, NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) tarafından yürütülen SWIM (Bağımsız Mikro Yüzücülerle Algılama) adlı bir program.

Program, yaşam belirtilerini aramak için buzlu uyduların iç okyanuslarına avuç içi büyüklüğünde otonom su altı robotlarını göndermeyi planlıyor.