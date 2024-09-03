Jüpiter'in uydusu dev çarpışmaya sahne oldu: Dinozorları yok eden asteroitten daha büyük!

ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİ BELİRSİZ

Bilgisayar modellerine göre asteroit büyük olasılıkla 297 kilometre genişliğindeydi ve 60-90 derecelik bir açıyla çarptı. Çarpışma bin 609 kilometre genişliğinde bir başlangıç krateri yaratmıştı. Bu krater çarpışmanın etkisiyle savrulan kaya ve tozun geri düşmesiyle kısmen dolmuştu.

Japonya'daki Kobe Üniversitesi'nde gezegen bilimci olan Dr. Naoyuki Hirata, Ganymede'nin yüzeyini kaplayan belirgin olukların uzun zamandır dev asteroit çarpışmasının yarattığı çoklu eşmerkezli halkaların kalıntıları olarak kabul edildiğini söyledi. Ancak çarpmanın ne kadar büyük olduğunun ve Jovian uydusu üzerinde nasıl bir etki yarattığının belirsiz olduğunu söyledi.