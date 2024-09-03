Jüpiter'in uydusu dev çarpışmaya sahne oldu: Dinozorları yok eden asteroitten daha büyük!
Jüpiter'in uydusu Ganymede'e, gezegeni kendi ekseninde sallayacak büyüklükte bir asteroitin çarptığı keşfedildi. Çarpışmanın etkisi belirsizken, asteroitin dinozorları yok eden kayadan 20 kat büyük olduğu söylendi.
Güneş Sistemi'nin en büyük uydusu Ganymede'e dinozorları öldüren kayadan daha büyük bir asteroit çarptığı ortaya çıktı.
Bilim insanları, çarpışmanın uydunun kendi ekseninde sallanmasına neden olmuş olabileceğini söylüyor.