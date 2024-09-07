Kaçınılmaz sona doğru: Samanyolu-Andromeda çarpışması başladı mı?
Bir galaksinin etrafında oluşan hale bugüne kadar kaydedilen en net haliyle görüntülendi. Yeni bir çalışma, Samanyolu ve Andromeda galaksilerinin kesin görülen çarpışması hakkında da yeni ihtimalleri gündeme getirdi. Bilim insanlarının iddiasına göre iki galaksinin kesin görülen çarpışması çoktan başlamış olabilir.
KESİN GÖRÜLEN ÇARPIŞMA
Galaksilerin etrafının geniş bir gaz bulutuyla çevrili olduğu uzun zamandır biliniyor.
Bu gaz bulutlarından birinin kaydedilen en net şekilde görüntülenmesi, Samanyolu ve Andromeda galaksilerinin kesin görülen çarpışması hakkında da yeni ihtimalleri gündeme getirdi.