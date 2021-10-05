Gözünüzün gördüğüyle gerçekteki bazen birbirinden farklı olabilir. Bu durumlara görsel illüzyon adı veriliyor. Zihnin oynadığı bir oyun olan illüzyonların sebepleri halen araştırılıyor. İşte kafanızı karıştıracak 10 illüzyon ya da diğer adıyla yanılsama...
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ntv.com.tr 05.10.2021 - 08:00
İmkansız Trident
Bezold Etkisi
Kafe Duvarı İllüzyonu
Chubb İllüzyonu
Ebbinghaus İllüzyonu
Fraser Spiral İllüzyon
Hermann Izgara İllüzyonu
Jastrow İllüzyonu
Dama Gölge İllüzyonu
A ve B farklı renkte gözüküyorlar ama aslında aynı renkler.
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