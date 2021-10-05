Kafanızı karıştıracak 10 illüzyon

Gözünüzün gördüğüyle gerçekteki bazen birbirinden farklı olabilir. Bu durumlara görsel illüzyon adı veriliyor. Zihnin oynadığı bir oyun olan illüzyonların sebepleri halen araştırılıyor. İşte kafanızı karıştıracak 10 illüzyon ya da diğer adıyla yanılsama...

ntv.com.tr 05.10.2021 - 08:00

Kafanızı karıştıracak 10 illüzyon - 1

İmkansız Trident

Kafanızı karıştıracak 10 illüzyon - 2

Bezold Etkisi

Kafanızı karıştıracak 10 illüzyon - 3

Kafe Duvarı İllüzyonu

Kafanızı karıştıracak 10 illüzyon - 4

Chubb İllüzyonu

Kafanızı karıştıracak 10 illüzyon - 5

Ebbinghaus İllüzyonu

Kafanızı karıştıracak 10 illüzyon - 6

Fraser Spiral İllüzyon

Kafanızı karıştıracak 10 illüzyon - 7

Hermann Izgara İllüzyonu

Kafanızı karıştıracak 10 illüzyon - 8

Jastrow İllüzyonu

Kafanızı karıştıracak 10 illüzyon - 9

Dama Gölge İllüzyonu

A ve B farklı renkte gözüküyorlar ama aslında aynı renkler.
Kafanızı karıştıracak 10 illüzyon - 10

Poggendorff İllüzyonu

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