Kanada, Ay keşif aracına isim arıyor: Buz formunda su arayacak

Kanada Uzay Ajansı (CSA), yeni Ay keşif aracına isim arıyor. Ay'ın güney kutbunda buz formunda su arayacak olan bu gezginin 2026 yılında Ay'a gönderileceği kaydedildi. Öte yandan CSA'ın astronotlara yardımcı olacak bir Ay arabası geliştirmeyi de planladığı belirtildi.

Kanada, Ay keşif aracına isim arıyor: Buz formunda su arayacak - 1

DÖRT İSİM YARI FİNALDE

Kanada yakında Ay'a bir keşif aracı göndermeye hazırlanıyor ve  bu keşif aracına isim arıyor. 

Kanada Uzay Ajansı, dünyanın dört bir yanındaki insanlardan 2026'dan önce fırlatılmayacak olan Ay keşif aracı için yarı finalist isimler arasından seçim yapmalarını istedi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Kanada, Ay keşif aracına isim arıyor: Buz formunda su arayacak - 2

Keşif aracı, Kanada'nın planladığı ay misyonları ağının bir parçası.

Kanada, NASA'nın on yıl içinde Ay'a astronot göndermeyi amaçlayan Artemis programında ABD uzay ajansı ile ortaklık yapıyor.

CSA astronotu Jeremy Hansen 2023 yılında, iniş görevlerine hazırlık amacıyla gelecek yıldan önce Ay'ın etrafında dönmesi beklenen dört astronotlu bir görev olan Artemis 2 için seçildi.

Kanada, Ay keşif aracına isim arıyor: Buz formunda su arayacak - 3

CSA yetkilileri keşif aracının isminin seçilmesiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"İnsanlık Ay'a geri dönüyor ve Kanada da bu heyecan verici yolculuğun bir parçası. Kanada'nın ilk gezgini Ay'ın güney kutbunu keşfetmeye hazırlanıyor. Bu araç bilimsel bilgi toplayacak ve buz formunda su arayacak." 

Kanada, Ay keşif aracına isim arıyor: Buz formunda su arayacak - 4

AY ARABASI PLANI

CSA'nın da belirttiği gibi, Kanada hükümetinin Ay'a yönelik harcamaları çeşitli projeleri içeriyor.

Ayrıca CSA yüzeyde astronotlara yardımcı olacak bir ay arabası geliştirmeyi planlıyor.

İşte Kanada'nın keşif aracı için sunduğu isim seçenekleri:

Yeni keşif aracının isminin belirlenmesi için buradan oy kullanabilirsiniz. 

Kanada, Ay keşif aracına isim arıyor: Buz formunda su arayacak - 5

ATHABASCA

"Athabasca, Rockies'ten Alberta'ya, oradan da Athabasca Gölü'ne akan bir nehirdir. Kanada'nın nehirleri ve akarsuları binlerce yıldır kıtanın güzergahları olmuştur ve keşif, ulaşım ve değişim yolları olmaya devam etmektedir. Nehirlerin isimleri aynı zamanda Kanada'nın çeşitliliğini ve mirasını da yansıtmaktadır. Filomuzun gelecekteki keşif araçları Kanada'nın diğer doğa harikalarının isimlerini alarak bu trendi devam ettirebilir."

Kanada, Ay keşif aracına isim arıyor: Buz formunda su arayacak - 6

COURAGE

"İnandığınız şeyi yapmak için cesur ve kendinden emin olmak anlamına gelen Cesaret, Kanada'nın Ay keşif aracını ortaya çıkaran çalışmaları temsil etmektedir. Bu Ay keşif aracı görevi, Kanada endüstrisi ve akademisi ile birlikte keşif aracı teknolojisindeki uzmanlığımızı inşa etmek ve geliştirmek için yirmi yılı aşkın bir süredir devam eden çalışmaların bir sonucudur."

Kanada, Ay keşif aracına isim arıyor: Buz formunda su arayacak - 7

POL-R

Kuzey Kutbu veya Güney Kutbu'na yakın bölgeleri ifade eden Polar kelimesinin yaratıcı yazılışıdır. Kanada'nın büyük bir bölümü kuzey kutup dairesinde yer almaktadır ve keşif aracı görevi Ay'ın güney kutup bölgesine iniş yapacaktır.

Kanada, Ay keşif aracına isim arıyor: Buz formunda su arayacak - 8

GLACIER

"Buzullar buzdan oluşur ve keşif aracının arayacağı şey de budur. İsim aynı zamanda Kanada'nın kuzeyine de hitap ediyor. Buzullar Kanada'nın Batı ve Kuzey Kutbu'nun önemli özellikleridir. Kanada, Dünya'daki buzul hacminin yaklaşık yüzde 20'sine ev sahipliği yapmaktadır (Antarktika ve Grönland buz tabakaları hariç)."

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