Kanada, Ay keşif aracına isim arıyor: Buz formunda su arayacak
Kanada Uzay Ajansı (CSA), yeni Ay keşif aracına isim arıyor. Ay'ın güney kutbunda buz formunda su arayacak olan bu gezginin 2026 yılında Ay'a gönderileceği kaydedildi. Öte yandan CSA'ın astronotlara yardımcı olacak bir Ay arabası geliştirmeyi de planladığı belirtildi.
DÖRT İSİM YARI FİNALDE
Kanada yakında Ay'a bir keşif aracı göndermeye hazırlanıyor ve bu keşif aracına isim arıyor.
Kanada Uzay Ajansı, dünyanın dört bir yanındaki insanlardan 2026'dan önce fırlatılmayacak olan Ay keşif aracı için yarı finalist isimler arasından seçim yapmalarını istedi.