Kanada, Ay keşif aracına isim arıyor: Buz formunda su arayacak

COURAGE

"İnandığınız şeyi yapmak için cesur ve kendinden emin olmak anlamına gelen Cesaret, Kanada'nın Ay keşif aracını ortaya çıkaran çalışmaları temsil etmektedir. Bu Ay keşif aracı görevi, Kanada endüstrisi ve akademisi ile birlikte keşif aracı teknolojisindeki uzmanlığımızı inşa etmek ve geliştirmek için yirmi yılı aşkın bir süredir devam eden çalışmaların bir sonucudur."