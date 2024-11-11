"Kaos Tanrısı" Dünya'ya yaklaşıyor: 2029'da 'Astro Deprem' riski!
"Kaos Tanrısı" olarak anılan Apophis asteroidinin, 2029'da Dünya’ya 30.000 km kadar yaklaşarak gezegenin yerçekimiyle 'astro deprem' yaratabileceği öne sürüldü. Bilim insanları, Dünya’nın çekim kuvvetinin asteroit yüzeyinde değişikliklere yol açacağını tahmin ediyor.
Bilim insanları, 'Kaos Tanrısı' ismi verilen asteroidin beş yıl içinde gezegenimizin yakınından geçtiğinde, Dünya'nın yerçekiminin 'astro depremler' yaşamasına neden olabileceğini düşünüyor.
Araştırmalar, adını Mısır'ın Kaos Tanrısı'ndan alan Apophis asteroidinin Dünya'nın sadece 30.000 km yakınından geçtiğinde, gezegenimizin çekim gücünün şiddetli bir şekilde sarsılmasına neden olacağını öne sürüyor.
Teorik sarsıntı, başka bir büyük kütleli cismin dengesiz çekim gücünün neden olduğu bir nesne üzerindeki gerilme veya çekme etkisi olan yerçekimsel gelgit kuvvetleri nedeniyle meydana gelebilir.