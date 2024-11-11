"Kaos Tanrısı" Dünya'ya yaklaşıyor: 2029'da 'Astro Deprem' riski!

ASTEROID'İN GÜZERGAHI SİMÜLE EDİLDİ

Ballouz, bunun nedeninin gezegenin çekim gücünün asteroit yüzeyinin dış katmanını kaldırması olabileceğinden şüpheleniyor.

Bunu test etmek için araştırmacılar Apophis'in hesaplamalı bir modelini oluşturdular ve daha sonra her modelin fiziksel değişimlerini izlerken Dünya'ya giden yolunu simüle ettiler ve gezegenimizin çekim gücünün Apophis üzerinde iki farklı fiziksel süreci yönlendirebileceğini ortaya çıkardılar.

DEPREM BENZERİ SARSINTI İHTİMALİ

Bunlardan ilki, asteroit Dünya'ya en yakın mesafeye ulaşmadan yaklaşık bir saat önce başlayacak ve bir süre sonra da devam edecek olan deprem benzeri sarsıntılar.

Bu sarsıntının ne kadar şiddetli olacağını söylemek ise çok zor.

Ancak Ballouz, Apophis'in dış görünümünü değiştirecek, yüzeyden kayaları kaldıracak ve bazı kayaların uzaya kaçmasına izin verecek kadar güçlü olmasını bekliyor.

TOPRAK KAYMALARINI TETİKLEYEBİLİR

Diğer süreç ise asteroidin yuvarlanmasındaki değişiklik. Apophis gibi uzay kayaları gezegenler gibi bir eksen üzerinde dönmezler.

Aksine, uzayda gelişigüzel bir şekilde yuvarlanırlar.

Dünya'nın yerçekimi Apophis'in yuvarlanma şeklini değiştirerek on binlerce yıl boyunca toprak kaymalarını tetikleyebilir ve bu da yüzeyini daha da 'yenileyerek' altındaki katmanları ortaya çıkarabilir.