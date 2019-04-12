Kara delik fotoğrafının çekilmesi ne anlama geliyor? İşte merak edilen 10 soru ve cevapları

Bu fotoğrafın nasıl çekildiği ve önemini kavrayabilmek adına önce kara deliğin ne olduğunu anlamakta fayda var.

Kara deliklerin çekim gücü o kadar fazladır ki ışığı bile içine çeker. Bu da kara deliklerin saptanmasını ve fotoğraflanmasını neredeyse imkansız hale getirir.