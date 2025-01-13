Zaman yolculuğunun kapısını aralayan gizemli kara delikler: Geçmişe gitmek mümkün mü?

ZAMAN YOLCULUĞU MÜMKÜN MÜ?

Teorik olarak, bir kara deliğe yaklaşarak zaman yolculuğu yapmak mümkündür. Kara deliğin uzay-zamanı bükmesi, zamanın döngüye girmesine yol açabilir, ancak bu durumda yalnızca kara deliğin var olduğu bir döneme seyahat edilebilir. Geçmişe gitmek, kara delik henüz oluşmadığı bir dönemi ziyaret etmek ise mümkün değildir.