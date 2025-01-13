Zaman yolculuğunun kapısını aralayan gizemli kara delikler: Geçmişe gitmek mümkün mü?
Kara delikler, sadece evrenin en gizemli cisimleri olmakla kalmayıp, teorik olarak zaman yolculuğu yapabilme potansiyeline de sahip. Peki, kara delikler gerçekten zaman makinesi gibi çalışabilir mi?
Evrenin en güçlü ve gizemli cisimlerinden biri olan kara delikler, devasa kütleçekim güçleriyle ışığın bile kaçmasını engelliyor. Ancak, kara deliklerin en dikkat çekici özelliği, teorik olarak zaman makinesi işlevi görebilme potansiyeline sahip olmaları.