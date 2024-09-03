Karanlık enerji tükeniyor: Dünya'nın sonu nasıl gelecek?

BÜYÜK ÇÖKÜŞ TEORİSİ

"Büyük Patlama" genel olarak tüm evrenin başlangıcı olarak kabul edilse de bilim insanları, her şeyi yok edecek bir "Büyük Çöküş" yaşanabileceği konusunda uyarıyor.

Teoriye göre Büyük Çöküş, evrenin mevcut genişleme sürecinin tersine dönmesiyle sonuçlanacak korkunç bir senaryo olacak ve galaksiler, yıldızlar ve gezegenler birbirine çarparak içe doğru çökecek.