Karanlık enerji tükeniyor: Dünya'nın sonu nasıl gelecek?
Dünya'nın sonunun nasıl ve ne zaman geleceği yüz yıllardır merak konusu. Bilim insanları, birkaç olasılık üzerinde duruyor. Karanlık enerjinin tükenmeye başlaması ile birlikte evrenin kendi içerisine çöktüğü "Büyük Çökme" teorisi ortaya atıldı. Dünya'daki insanların çoğu için Büyük Çöküş'ün ilk işaretleri gökyüzünde olacak. Uzmanlar, bu sürecin sonunda evrenin kendisinin tek bir büyük ateş topuna dönüşeceğini, tüm canlıların yok olacağını ve zaman ile uzayın tamamen varlıktan silineceğini öne sürüyor.
BÜYÜK ÇÖKÜŞ TEORİSİ
"Büyük Patlama" genel olarak tüm evrenin başlangıcı olarak kabul edilse de bilim insanları, her şeyi yok edecek bir "Büyük Çöküş" yaşanabileceği konusunda uyarıyor.
Teoriye göre Büyük Çöküş, evrenin mevcut genişleme sürecinin tersine dönmesiyle sonuçlanacak korkunç bir senaryo olacak ve galaksiler, yıldızlar ve gezegenler birbirine çarparak içe doğru çökecek.