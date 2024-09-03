Karanlık enerji tükeniyor: Dünya'nın sonu nasıl gelecek?

Dünya'nın sonunun nasıl ve ne zaman geleceği yüz yıllardır merak konusu. Bilim insanları, birkaç olasılık üzerinde duruyor. Karanlık enerjinin tükenmeye başlaması ile birlikte evrenin kendi içerisine çöktüğü "Büyük Çökme" teorisi ortaya atıldı. Dünya'daki insanların çoğu için Büyük Çöküş'ün ilk işaretleri gökyüzünde olacak. Uzmanlar, bu sürecin sonunda evrenin kendisinin tek bir büyük ateş topuna dönüşeceğini, tüm canlıların yok olacağını ve zaman ile uzayın tamamen varlıktan silineceğini öne sürüyor.

Karanlık enerji tükeniyor: Dünya'nın sonu nasıl gelecek? - 1

BÜYÜK ÇÖKÜŞ TEORİSİ

"Büyük Patlama" genel olarak tüm evrenin başlangıcı olarak kabul edilse de bilim insanları, her şeyi yok edecek bir "Büyük Çöküş" yaşanabileceği konusunda uyarıyor.

Teoriye göre Büyük Çöküş, evrenin mevcut genişleme sürecinin tersine dönmesiyle sonuçlanacak korkunç bir senaryo olacak ve galaksiler, yıldızlar ve gezegenler birbirine çarparak içe doğru çökecek.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Karanlık enerji tükeniyor: Dünya'nın sonu nasıl gelecek? - 2

YILDIZLAR BİRBİRİYLE ÇARPIŞACAK

Dünya'daki insanların çoğu için Büyük Çöküş'ün ilk işaretleri gökyüzünde olacak; galaksi kümeleri ve galaksiler birleşecek veya yıldızlar birbirleriyle çarpışmaya başlayacak.

Evrenin genişlemesini sağlayan kuvvetler Büyük Çöküş sırasında sönüp gidecek ve evren, Büyük Patlama'nın tersine, kendi içine çökecek.

Tüm galaksiler arası madde yoğunlaşarak yıldızlar ve gezegenler yanan bir merkeze çekilecek.

Karanlık enerji tükeniyor: Dünya'nın sonu nasıl gelecek? - 3

EVREN ATEŞ TOPUNA DÖNECEK

En azından bazı gökbilimcilere ve astrofizikçilere göre, bu sürecin sonunda evrenin kendisi tek bir büyük ateş topuna dönüşecek, tüm canlılar yok olacak, zaman ve uzayın kendisi varlıktan silinecek.

Karanlık enerji tükeniyor: Dünya'nın sonu nasıl gelecek? - 4

KARANLIK ENERJİ YAKITI TÜKENİYOR

Bilim insanlarına göre evrenimizin istikrarlı genişlemesinden sorumlu olan karanlık enerji yakıtı zamanla zayıflıyor.

Fizikçilerin evrenin nasıl işlediğini, tarihini ve nasıl evrimleştiğini açıklayan mevcut standart modeli, karanlık enerjinin her zaman sabit kaldığı varsayımına dayanıyor.

Karanlık enerji tükeniyor: Dünya'nın sonu nasıl gelecek? - 5

DİĞER OLASILIKLAR NE?

Şok edici keşif değişken karanlık enerji modelleri için bir pencere açıyor ve yalnızca Büyük Çöküş olasılığını değil, aynı zamanda başka tuhaf sonuçları da beraberinde getiriyor.

Karanlık enerji tükeniyor: Dünya'nın sonu nasıl gelecek? - 6

BÜYÜK DONMA TEORİSİ

Evrenin karanlık enerjiyle genişlemesi devam ederse, aynı derecede korkunç başka bir son yaşanabilir.

"Büyük Donma" olarak tanımlanan bir senaryo; evrenin amansızca genişlemesiyle birlikte sonunda yıldızların oluşumunu durduracak.

Mevcut yıldızların yakıtı tükenecek ve yıldızlar birbirlerinden giderek uzaklaşacak, bu da yıldızların birer birer sönüp gitmesiyle yalnız ve karanlık bir evrene yol açacak.

Karanlık enerji tükeniyor: Dünya'nın sonu nasıl gelecek? - 7

KARANLIK ENERJİ NEDİR?

Karanlık enerji fikri, uzay boşluğunun kendine ait çok küçük bir enerjiye sahip olduğu ve bu enerjinin ölçülmesinin o kadar zor olduğu varsayımına dayanır ki, buna "karanlık enerji" adı verilmiştir.

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