Karanlık enerjiyle gizemli bağı ortaya çıktı: Kara delikler, evrenin genişlemesini sağlıyor olabilir
Gökbilimciler, evrenin hızlanan genişlemesine neden olan karanlık enerjinin kara deliklerle bağlantılı olabileceğini öne süren yeni kanıtlar buldu. Araştırmacılar, kara deliklerin büyümesiyle karanlık enerji yoğunluğunun paralel artışını gözlemledi.
Gökbilimciler, evrenimizin hızlanan genişlemesini yönlendiren gizemli enerji olan karanlık enerjinin kara deliklerle bağlantılı olabileceğine dair kanıtlar bulmuş olabilirler.
EVRENİN YÜZDE 70'İNİ OLUŞTURUYOR
Karanlık enerji evrenimizin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor ve 13,8 milyar yıl önce Büyük Patlama'nın ardından kozmosun büyümesini yönlendirmek için ortaya çıktığı düşünülüyor.
Ancak bu gizemli gücün tam olarak nereden geldiği ise belirsizliğini koruyor.