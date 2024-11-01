Karanlık enerjiyle gizemli bağı ortaya çıktı: Kara delikler, evrenin genişlemesini sağlıyor olabilir

Son yıllarda bazı gökbilimciler, karanlık enerjinin tüm uzaya yayılmak yerine devasa kara deliklerin kalbinden çıkabileceğine dair radikal bir teori öne sürdüler.

Ancak diğer araştırmacılar bu öneriyi uçuk olarak nitelendirdi.

ARALARINDA BAĞLANTI OLABİLİR

Şimdi yeni bir çalışma, görünüşte birbiriyle ilgisiz olan bu iki olgu arasındaki bağlantının ilk ipuçlarını bulduğunu iddia ediyor.

Evren yaşlandıkça artan karanlık enerji yoğunluğu ile kara deliklerin büyüyen kütlesi arasında bir bağlantı olduğu öne sürüldü.

Araştırmacılar bulgularını Journal of Cosmology and Astroparticle Physics dergisinde yayınladılar.