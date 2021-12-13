Karanlık maddesiz galaksi keşfedildi

Yani daha fazla kütlesi olan galaksi daha hızlı döner. Ancak bazı durumlarda anomaliler gözlemlendi. Bazı galaksilerin olması gerekenden daha hızlı döndüğü tespit edildi. Bilim insanları bunu görünmez anti madde veya karşıt madde etkisiyle açıklıyor. Merkezde daha fazla karanlık madde varsa bu gözle görülmese dair genel kütleyi artırıyor. Bu da galaksilerin dönüşünü hızlandırıyor.