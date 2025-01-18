"Karanlık Oksijen" görevi: Okyanusun derinliklerinde yaşam aranacak!

KARANLIK VE TARTIŞMALI BİR KEŞİF

İlk keşif, dünya çapında bilimsel bir tartışmaya yol açtı; bazı bilim insanları ve deniz tabanındaki nodüllerdeki değerli metalleri çıkarmayı planlayan derin deniz madenciliği şirketleri, bulguları eleştirdi.

Eğer oksijen bu aşırı derinliklerde, tamamen karanlıkta üretiliyorsa, bu durum deniz tabanında hangi canlı formlarının yaşayabileceği ve madencilik faaliyetlerinin deniz yaşamı üzerinde nasıl bir etkisi olabileceği sorusunu gündeme getiriyor.