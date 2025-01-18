"Karanlık Oksijen" görevi: Okyanusun derinliklerinde yaşam aranacak!

Bilim insanları, güneş ışığı ulaşmayan deniz tabanındaki metal yığınlarının oksijen üretebildiğini keşfetti. Bu ilginç olayı anlamak isteyen araştırmacılar, Dünya okyanuslarının en derinlerine dalacak. Bilim insanları, bu görevin "diğer gezegenlerde yaşam olasılığına bakışı da değiştirebileceğini" söylüyor. Keşif aynı zamanda, dünya çapında bilimsel bir tartışmaya da yol açtı. Deniz tabanındaki değerli metalleri çıkarmayı planlayan derin deniz madenciliği şirketleri, durumdan şikayetçi. Deniz tabanında gelişmiş bir yaşam formu bulunması ihtimali, şirketlere milyarlar kazandıran madencilik faaliyetlerini sekteye uğratabilir...

"Karanlık Oksijen" görevi: Okyanusun derinliklerinde yaşam aranacak! - 1

DERİN DENİZLERE DALAN GÖREV

Bilim insanları yakın zamanda karanlık deniz tabanındaki metal yığınlarının oksijen ürettiğini keşfetti.

Araştırmacılar, bu garip olayı anlamak amacıyla Dünya okyanuslarının en derin kısımlarını incelemeyi planladıklarını duyurdu.

Bilim insanları, bu görevin "diğer gezegenlerde yaşam olasılığına bakış açımızı da değiştirebileceğini" söylüyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

"Karanlık Oksijen" görevi: Okyanusun derinliklerinde yaşam aranacak! - 2

GÜNEŞ IŞIĞI OLMADAN OKSİJEN ÜRETİLEBİLRİ Mİ?

İlk keşif deniz bilimcilerini şaşırttı. Daha önce oksijenin yalnızca bitkiler tarafından güneş ışığında -fotosentez ile- üretilebileceği kabul ediliyordu.

Yaşamın hayati bir bileşeni olan oksijenin karanlıkta metal yığınları tarafından üretiliyor olması, bu sürecin başka gezegenlerde de gerçekleşebileceği ihtimalini getirdi.

"Karanlık Oksijen" görevi: Okyanusun derinliklerinde yaşam aranacak! - 3

DÜNYA DIŞINDA YAŞAM ARAYIŞI

Araştırmanın başındaki Prof. Andrew Sweetman, "NASA'daki uzmanlarla görüşüyoruz. Onlar, karanlık oksijenin, doğrudan güneş ışığı olmayan diğer gezegenlerde yaşamın nasıl sürdürülebileceğine dair anlayışımızı yeniden şekillendirebileceğine inanıyorlar. Dünya'dan dışarı çıkıp tam olarak neler olup bittiğini anlamak istiyoruz." diye konuştu.

"Karanlık Oksijen" görevi: Okyanusun derinliklerinde yaşam aranacak! - 4

KARANLIK VE TARTIŞMALI BİR KEŞİF

İlk keşif, dünya çapında bilimsel bir tartışmaya yol açtı; bazı bilim insanları ve deniz tabanındaki nodüllerdeki değerli metalleri çıkarmayı planlayan derin deniz madenciliği şirketleri, bulguları eleştirdi.

Eğer oksijen bu aşırı derinliklerde, tamamen karanlıkta üretiliyorsa, bu durum deniz tabanında hangi canlı formlarının yaşayabileceği ve madencilik faaliyetlerinin deniz yaşamı üzerinde nasıl bir etkisi olabileceği sorusunu gündeme getiriyor.

"Karanlık Oksijen" görevi: Okyanusun derinliklerinde yaşam aranacak! - 5

10 KİLOMETRE DERİNE İNİLECEK

Bu, deniz tabanı madenciliği şirketleri ve çevre örgütlerinin bu yeni araştırmayı yakından takip edeceği anlamına geliyor. Bazıları bulguların deniz tabanı madenciliği planlarının durdurulması gerektiğine dair kanıt sağladığını iddia etti.

Uzaktan kumandalı su altı ekipmanları kullanılarak deniz tabanının 10 kilometreden daha derin olduğu yerlerde çalışma yapılması planlanıyor.

Prof. Sweetman, "Eğer oksijen varsa. Bundan faydalanan mikrobiyal yaşam olabilir." dedi.

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