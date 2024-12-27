Karıncaların insanlara karşı zaferi: Ekip çalışmasında daha iyiler!
Weizmann Bilim Enstitüsü'nden bir araştırma, karıncalar ve insanlar arasındaki işbirliği farklarını inceledi. Deneyde, katılımcılar T şeklindeki bir nesneyi dar odacıklardan geçirmeye çalıştı. Karıncalar grup halinde çok daha başarılı oldu, ancak insanlar tek başlarına daha iyi performans gösterdi.
İnsanlar ve karıncaların çok fazla ortak yönü olmasa da ikisi de işlerini yapabilmek için sık sık başkalarıyla birlikte çalışıyor.
Weizmann Bilim Enstitüsü'nden araştırmacılar, bu ortak özellikten dolayı insan ve karıncaların grup çalışması performansını ölçmeye karar verdi.