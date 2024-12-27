Karıncaların insanlara karşı zaferi: Ekip çalışmasında daha iyiler!

İLETİŞİM EKSİKLERİ İNSANLARI ETKİLİYOR

Deney sonuçlarına göre, karıncalar grup halinde çok daha başarılı oldu. Tek başına görev yapan insanlar stratejik planlama ile daha iyi performans gösterse de, karınca kolonileri kolektif hafızalarını ve işbirliklerini kullanarak daha etkili sonuçlar elde etti.

İnsanlar ise grup çalışmasında iletişim zorlukları ve açgözlü stratejiler nedeniyle başarıyı tam anlamıyla yakalayamadı.