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Karşınızda dünyanın en zengin YouTuber'ı: DanTDM

ntv.com.tr

19 milyon takipçiye sahip olan YouTuber DanTDM (Dan Middleton) bu yıl 16.5 milyon dolar kazanarak en zengin YouTuber unvanının sahibi oldu.

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    Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor. 

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    'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor. 

    19 milyon takipçiye sahip olan YouTuber bu yıl 16.5 milyon dolar kazandı.

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    26 yaşındaki Dan Middleton ya da bilinen adı ile DanTDM, dünyanın en zengin YouTuber’ı olarak ilan edildi. 

    5 yıldır YouTube'a içerik üreten kullanıcının yaklaşık 3 binin üzerinde videosu bulunuyor. 

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    YouTuber şu ana kadar yüklediği videolardan toplamda 11.5 milyarın üzerinde görüntülenme elde etti. 

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    YouTube’un videolarında gösterdiği reklamlardan yaklaşık %68 pay alan Dan, bu sayede sadece bu yıl 16,5 milyon dolar gelir elde etti.
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    Minecraft oyunlarının en popüler kanallarından biri olan TheDiamondMinecraft kanalının ardından gelen en fazla kanan hesaplar şöyle...
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    Evan Fong (VanossGaming): 15.5 milyon dolar
  • 8

    Dude Perfect: 14 milyon dolar
  • 9

    Markiplier: 12.5 milyon dolar
  • 10

    Logan Paul: 12.5 milyon dolar
  • 11

    PewDiePie: 12 milyon dolar
  • 12

    Jake Paul: 11.5 milyon dolar
  • 13

    Ryan ToysReview: 11 milyon dolar
  • 14

    Smosh: 11 milyon dolar
  • 15

    Lilly Singh: 10.5 milyon dolar
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