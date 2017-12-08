Karşınızda dünyanın en zengin YouTuber'ı: DanTDM
ntv.com.tr
19 milyon takipçiye sahip olan YouTuber DanTDM (Dan Middleton) bu yıl 16.5 milyon dolar kazanarak en zengin YouTuber unvanının sahibi oldu.
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Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor.
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'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor.
19 milyon takipçiye sahip olan YouTuber bu yıl 16.5 milyon dolar kazandı.
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26 yaşındaki Dan Middleton ya da bilinen adı ile DanTDM, dünyanın en zengin YouTuber’ı olarak ilan edildi.
5 yıldır YouTube'a içerik üreten kullanıcının yaklaşık 3 binin üzerinde videosu bulunuyor.
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YouTuber şu ana kadar yüklediği videolardan toplamda 11.5 milyarın üzerinde görüntülenme elde etti.
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5YouTube’un videolarında gösterdiği reklamlardan yaklaşık %68 pay alan Dan, bu sayede sadece bu yıl 16,5 milyon dolar gelir elde etti.
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6Minecraft oyunlarının en popüler kanallarından biri olan TheDiamondMinecraft kanalının ardından gelen en fazla kanan hesaplar şöyle...
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7Evan Fong (VanossGaming): 15.5 milyon dolar
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8Dude Perfect: 14 milyon dolar
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9Markiplier: 12.5 milyon dolar
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10Logan Paul: 12.5 milyon dolar
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11PewDiePie: 12 milyon dolar
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12Jake Paul: 11.5 milyon dolar
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13Ryan ToysReview: 11 milyon dolar
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14Smosh: 11 milyon dolar
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15Lilly Singh: 10.5 milyon dolar