Kartınızdan para çalan 8 telefon uygulaması: 3 milyondan fazla indirildiler

Google Play Store'da yer alan 8 uygulama kullanıcıların parasını çalıyor. Uygulamaların toplam indirmesi 3 milyonun üzerinde. Güvenlik uzmanları bu uygulamaların silinmesini önerdi.

Haberler - ntv.com.tr 18.07.2022 - 10:17

Kartınızdan para çalan 8 telefon uygulaması: 3 milyondan fazla indirildiler - 1

Bir güvenlik araştırmacısı işletim sistemiyle çalışan telefonları hedef alan uygulamaları tespit etti.

Kartınızdan para çalan 8 telefon uygulaması: 3 milyondan fazla indirildiler - 2

Play Store'da en az 8 uygulamada tespit edilen Autolycos adındaki kötü yazılım kullanıcıları maddi zarara uğratıyor.

Kartınızdan para çalan 8 telefon uygulaması: 3 milyondan fazla indirildiler - 3

Yazılım uygulamayı indiren kişileri paralı hizmetlere üye etmeye başlıyor. İlk olarak 2021 yılında keşfedilen Autolycos'un Google tarafından incelenip zararlı bulunması yaklaşık altı ay sürdü.

Kartınızdan para çalan 8 telefon uygulaması: 3 milyondan fazla indirildiler - 4

Aradan geçen sürede 8 uygulama 3 milyondan fazla kez indirildi.

Kartınızdan para çalan 8 telefon uygulaması: 3 milyondan fazla indirildiler - 5

Güvenlik uzmanları hem telefonunuzu hem paranızı korumanız için aşağıdaki uygulamaların hemen silinmesini tavsiye ediyor.

Kartınızdan para çalan 8 telefon uygulaması: 3 milyondan fazla indirildiler - 6

İşte zararlı yazılım içeren kötü uygulamalar...

Razer Keyboard & Theme — 10,000+ indirme
Vlog Star Video Editor — 1,000,000+ indirme

Kartınızdan para çalan 8 telefon uygulaması: 3 milyondan fazla indirildiler - 7

Funny Camera — 500,000+ indirme
Coco Camera — 1,000+ indirme
Creative 3D Launcher — 1,000,000+ indirme

Kartınızdan para çalan 8 telefon uygulaması: 3 milyondan fazla indirildiler - 8

GIF Keyboard — 100,000+ indirme
Freeglow Camera — 5,000+ indirme
Wow Camera — 100,00+ indirme

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