Kasasız Starbucks açıldı

Haberler - ntv.com.tr 19.11.2021 - 12:34
Dünya genelinde birçok ülkede mağazası bulunan Starbucks kasasız şubesini açtı.
Parakende zincirinin kasasız mağazasında müşteriler isterlerse oturma imkanına da sahip olacak. Ya da gelip istediklerini alıp gidebilecekler.
Amazon ve Starbucks ortaklığı 2022 yılında en az iki kasasız şube daha açacak. Bu şubelerin ikisi de yine ABD'de bulunacak.
Mağazada kasa olmaması baristaların çalışmayacağı anlamına gelmiyor. Kahveler yine baristalar tarafından hazırlanacak ancak kasada ödeme sırası beklenmeyecek.
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