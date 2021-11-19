Kasasız Starbucks açıldı

Kahve zinciri Starbucks, ABD'de Amazon'la işbirliğine giderek kasasız şube açtı. Kahveler baristalar tarafından hazırlanacak ancak ödemeler dijital ortamda gerçekleşecek. Amazon Go adı verdiği hizmetiyle kasasız marketler açmıştı. Birçok şirket de kasasız şubeler üzerinde çalışıyor.

Haberler - ntv.com.tr 19.11.2021 - 12:34

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Dünya genelinde birçok ülkede mağazası bulunan Starbucks kasasız şubesini açtı.

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mağazaları zinciri Starbucks, işbirliği ile Amazon Go’ların bir benzeri şeklinde çalışan ilk kasiyersiz mağazasını New York’ta hizmete aldı.

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Parakende zincirinin kasasız mağazasında müşteriler isterlerse oturma imkanına da sahip olacak. Ya da gelip istediklerini alıp gidebilecekler.

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Amazon ve Starbucks ortaklığı 2022 yılında en az iki kasasız şube daha açacak. Bu şubelerin ikisi de yine ABD'de bulunacak.

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Mağazada kasa olmaması baristaların çalışmayacağı anlamına gelmiyor. Kahveler yine baristalar tarafından hazırlanacak ancak kasada ödeme sırası beklenmeyecek.

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Yapay zekâ, robotlar ve dijital ekranların giderek artan ağırlığı ile birçok marka benzer denemeler yapıyor.

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White Castle zinciri Miso Robotics işbirliği ile robotik kollarla yemek pişirmeyi test ederken, Domino's Pizza teslimat için kendi kendini süren araçları deniyor.

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IBM de McDonald's için arabaya servis alanlarına otomatik sipariş alma sistemi geliştiriyor.

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Kasasız Starbucks açıldı - 10

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